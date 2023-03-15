2023 YKS başvurusu nasıl yapılır, kaç gün kaldı? YKS ücreti ne kadar? 2023 ÖSYM sınav takvimi

YKS ücreti ne kadar olacak öğrenciler merak ediyor. Deprem ve seçim tarihleri nedeniyle ÖSYM sınav takviminde değişiklik yapmıştı. Yapılan son açıklamadan sonra sınav tarihi netleşmiş, gözler YKS ücretine çevrilmişti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasıyla birlikte, üniversite sınavına hazırlanan binlerce kişi başvurularını yapmaya başladı. 8 Mart'ta başlayan başvurularda yoğunluk yaşanıyor. İşte sınav ile ilgili detaylı bilgiler...

2023 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada;

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir." ifadelerine yer verildi.

YKS ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzunun açıklanmasıyla, sınav için başvuru ücretleri de belli oldu.

Buna göre; 2023 YKS oturumları için başvuru ücreti 115 TL olarak açıklandı. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM 2023 yılına ait sınav takvimini açıkladı.

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