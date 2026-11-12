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ÖSYM duyurdu: 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı!

ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayları ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Adayların başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan branş bazında sıralamalar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtıldı. Peki, KPSS Ön Lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı ve ÖSYM'nin açıklaması...

ÖSYM duyurdu: 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı!
Mynet

ÖSYM tarafından 12 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumuna katılan adayların branş bazında sıralamaları erişime açıldı.

Adaylar, sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamasını öğrenmek isteyen adayların https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra branş bazında sıralamalarını görüntüleyebilecek.

ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BRANŞ SIRALAMASI ATAMALARI ETKİLİYOR MU?

ÖSYM, branş bazında sıralama hizmetinin yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını özellikle vurguladı.

Söz konusu hizmetin, adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirebilmeleri amacıyla hazırlandığı belirtildi.

ÖSYM duyurdu: 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! 1

ÖSYM'DEN ADAYLARA ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM açıklamasında, branş bazında sıralama ekranında yer alan bilgilerin belge niteliği taşımadığı ifade edildi.

Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı hatırlatıldı.

Ayrıca adayların branş sıralamalarını incelerken dikkat etmesi gereken hususları içeren teknik açıklama metnine de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS KPSS ön lisans sonuçları
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