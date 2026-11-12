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İlk ara tatil başlıyor: Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 17 milyon öğrenci için ilk ara tatil heyecanı başlıyor. 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak tatil, hafta sonlarının da eklenmesiyle toplam 9 gün sürecek. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…

İlk ara tatil başlıyor: Okullar ne zaman açılacak?
Mynet

Kasım ara tatiliyle birlikte öğrenciler kısa bir mola verirken öğretmenlerin mesleki çalışma programı da çevrim içi olarak yürütülecek.

Öğretmenler, 16-20 Kasım tarihleri arasındaki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

Eğitim içeriklerine 16 Kasım saat 08.00'den 22 Kasım saat 23.59'a kadar erişim sağlanabilecek.

İlk ara tatil başlıyor: Okullar ne zaman açılacak? 1

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Ara tatilin sona ermesiyle 23 Kasım'da yeniden başlayacak derslerin ardından öğrenciler, yoğun bir eğitim dönemine devam edecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Dönem yorgunluğunu atmak isteyen öğrenciler için yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak. İki hafta sürecek tatil, 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK

Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci dönem için yeniden ders başı yapacak.

İkinci dönemin ara tatili de mart ayında gerçekleştirilecek. MEB takvimine göre öğrenciler, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında ikinci ara tatilini yapacak.

İlk ara tatil başlıyor: Okullar ne zaman açılacak? 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, haziran ayında karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi:
Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027
İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

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