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  4. 2023 YKS TERCİH KILAVUZU PDF: YKS tercihler ne zaman başlıyor, üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 üniversite tercih tarihleri

2023 YKS TERCİH KILAVUZU PDF: YKS tercihler ne zaman başlıyor, üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 üniversite tercih tarihleri

20.07.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar ÖSYM'nin üniversite sınavı sonuçlarını duyurmasının ardından hız kazandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada üniversite tercih işlemlerinin başlayacağı ve sona ereceği tarihi duyurdu. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile işlem yapacaklar. Peki, YKS tercihler ne zaman başlıyor, üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, 2023 YKS tercih kılavuzu ile ilgili ayrıntılar...

YKS tercih kılavuzu günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Üniversite sınavı başvurularını yapan adaylar TYT oturumuna 17 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına 18 Haziran tarihinde girdiler. ÖSYM'nin sınav sonrası soru ve cevapları yayımlamasının ardından adaylar tahmini puanlarını hesapladılar. YKS sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler TC kimlik numara ve şifreleriyle aldıkları puanı öğrenebilecekler. ÖSYM Başkanı Ersoy, üniversite tercih tarihlerini duyurdu. İşte YKS tercihleri ile ilgili detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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YKS sonuçları tarih bilgisi 20 Temmuz 2023 olarak duyurulmuştu. Fakat ÖSYM merakla beklenen açıklamayı bugün yaptı. YKS sınav sonuçları açıklandı.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçları belli oldu. YKS sonuçlarına ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN****

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

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