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2023 YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? Geri sayım başladı!

23.05.2023 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 YKS için geri sayım devam ediyor. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca aday sınav tarihinin dışında sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında sınav tarihlerinde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği merak konusu olmuştu. Peki, 2023 YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde...

2023 YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? Geri sayım başladı!

YKS okul yerleri sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Sınav giriş belgeleri de araştırılan bir diğer konu oldu. YKS 2023 için sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla beraber sınav yerleri de belli olacak. Sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. İşte YKS 2023 tarihi, sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesiyle ilgili bilgiler...

2023 YKS'YE KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 2023 yılında 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

YKS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihinde yapılacak. YKS sınav yerleri ise genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 7 Haziran tarihinde olacak.

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YKS 2023 SINAV GİRİŞ BEŞGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

YKS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

osym-2020-sinav

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.


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