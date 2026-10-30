MEB'den ilkokullar için yeni formül: 1. ve 2. sınıflara ayrı; 3. ve 4. sınıflara ayrı öğretmen

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da bir okulun duvarına pankart asılması olayının ardından başlatılan tartışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim politikaları sebebiyle kendisini istifaya davet eden çevrelere ilişkin konuşan Bakan Tekin, eleştirilerin arkasında eğitimde yerli ve millî kültürü öne çıkaran adımlardan duyulan rahatsızlığın bulunduğunu söyledi. Tekin, “Eğitimde emperyal dayatmalara karşı yerli ve millî kültürü egemen kılacak adımlarımızdan rahatsız olan insanlar. Başka izahı yok bunun.” dedi.

Eleştiri ve protestonun demokratik hak olduğunu belirten Tekin, “Onların rahatsızlıklarından benim hiçbir rahatsızlığım yok. Onlar rahatsız olacak. Onlar protesto edecek, onlar eleştirecekler. Onlar nasıl eleştiri hakkını kullanıyorlarsa ben de iş yapma hakkım ve görevimi yapacağım. Onlarınki demokratik hak, benimki değil mi? Hem hak hem görev. Dolayısıyla ben görevimi yapacağım, onlar da haklarını kullanacak. Ben görmediğim, duymadığım bir şeyi nasıl şikâyet edeceğim?” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Erzurum’daki temaslarında bir grup gazeteciye protesto ve algı operasyonları ile eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin’in açıklamaları şöyle:

“Çocukların bırakın o lisede öğrenci olmayı, o lisede hiç okumamışlar. Önceden oradan mezun olmuş olsalar gene derim ki eski mezun. Öyle bir şey de yok. Polis nereden bilecek oraya pankartı asanların başka tür bir güvenlik problemine sebebiyet verecek bir şey yapmadıklarını?”

“YAPAY ZEKÂ İLE İZLENECEK”

ORTAK YAZILI: Bu yeni duyurduğumuz bir şey değil. Burada bir objektivite sağlamaya çalışıyorum. Ayrıca sınavlar Millî Eğitim Bakanlığının müfredatından çıkıyorsa okul niye Millî Eğitim müfredatını uygulamıyor? Kendi yayınını satmak için. Bu olmaz, kusura bakmasınlar. Ben diyeceğim ki, “X ilindeki bilmem hangi okulda bir problem var.” Bunları tespit edip gerekli adımları atacağız. Burada eğitimin niteliği açısından itiraz edecek bir şey yok.

RİSKLERE GÖRE KATEGORİ OKUL GÜVENLİĞİ: Farklı bölgelerde farklı tedbirler alacak şekilde bütün okullarımızı kategorileştirdik. Sürekli bir polisin bulunması gereken okulları tespit ettik. O okullarda da 24 saat esasına göre bekleyen veya okul açık olduğunda bekleyen polis örneğinde olduğu gibi güvenlik tedbirlerini belirledik; her okulumuzu bu açılardan değerlendirdik. Şubatta alınacak tedbirlere ilişkin bahsettiğim şey şuydu: İstihdam usulüyle ilgili farklı bir yöntem üzerinde çalışıyoruz demiştik.

DİLEKÇE HAZIR: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger gibi sosyal medya platformlarının ana sahibi olan Meta’yla ilgili dava başvuru dilekçesini okudum. Zenginleştirip dilekçemizi vereceğiz. Bu sonuçta Türkiye’de eğitim sisteminin, eğitimi yöneten kişilerin, çocuklardan sorumlu birimlerin rahatsızlıklarını dile getirecek bir irade beyanıdır. Ben bunun tespit edilmesi için böyle bir girişimi başlatıyorum. Şimdi Meta, daha sonra diğer platformlar da olabilir.

TEKİN: TARTIŞMA AŞAMASINDAYIZ

1 ve 2. sınıflara ayrı öğretmen formülü

İLK 4’E AYRI ÖĞRETMEN: An itibarıyla karar verdiğimiz, yapacağız dediğimiz bir konu değil. İlkokul birler ve ikiler yaş grubu itibarıyla birbirine daha yakın gruplar. Üç ve dörtler daha yakın gruplar. Dolayısıyla ilkokul sınıf öğretmenlerini bir ve ikiyi okutanlar, üç ve dördü okutanlar diye ayırmanın nasıl olacağını ve bu konuda ne düşünüldüğünü öğretmenlerimize soruyoruz. Bu henüz tartışma aşamasında. Belki onun sonunda öğretmen arkadaşlar istemezlerse hâliyle vazgeçilir. Yani bu konuya ilişkin bakanlığımızca somut, olgunlaşmış veya atılmış bir adım yok şu anda, bugünden yarına da yapılacak bir iş değil zaten.

NORM FAZLALIĞI: Biz bir havuz oluşturuyoruz. Şu branştaki öğretmenler eğer isterlerse şu branşlara geçiş yapabilirler. Veyahut öğretmenimiz okurken ikinci bir lisans diploması almış ya da yüksek lisans yapmış. Bu tür durumlardakiler de öğretmen arkadaşlarımızın tercihlerine göre norm fazlası hâle gelen öğretmenleri bu şekilde değerlendireceğiz.

ZORUNLU EĞİTİM: Bu, uzun vadede mutlaka farklı bir çözüm bulunması gereken bir konu. Bir de çocukların artık öğrenme hızları değişti. Çünkü farklı öğrenme metotları ortaya çıktı. Bütün bunları beraber düşündüğümüzde daha kompakt ve zorunlu eğitimin daha kısa olduğu bir sistemin tartışılması gerekiyor. Daha erken yaşlarda yükseköğretime başlamak da artık mümkün. Şu an tartışılıyor ve gittiğim her yerde zorunlu eğitim süresinin artık tartışılması gerektiği ve biraz kısaltılması gerektiğine dair bir kamuoyu oluşmaya başladı. Biz de bu tartışmaların sonucunda bir karar vereceğiz.

"DERS KİTABINDA FOTOĞRAFIM YOK"

KİTAP İDDİALARI: Ders kitaplarında bakanın fotoğrafı olur mu? Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir yalan? Ders kitabı değil. Bir tane örnek var, sosyal medyada gördüm. O da Türk Dünyası Kültür Atlası. O bir ders kitabı değil. Ders kitabı olmadığı için orada benim yazdığım bir takdim yazısı var. Ders kitaplarının bütün standardı belli.

DİL EĞİTİMİ: Yoğunlaştırılmış yabancı dil programı şu an 1.110 okula çıktı. 200 okulla başlamıştık. Öğretmenlerimizle ilgili öğretmen eğitimleri arttıkça bu modeli yaygınlaştıracağız. Çünkü çok talep var. Şimdi bir modeli daha pilotluyoruz. Bir yabancı dil eğitiminin yanında bir de ikişer saatlik ikinci yabancı dil uygulaması olacak.

TEMATİK LİSELER: Görsel sanatlar, tiyatro, sinema üzerine, sadece o konuya odaklanan, halk müziği üzerine odaklanan güzel sanatlar liselerimizi bulundukları bölgelere göre tematik hâle getirmek istiyoruz. Erzurum’da bir tane Kış Sporları Lisesi kuralım dedik, şimdi onu da yapıyoruz. İlgili federasyonlarla müfredat yazıyoruz. O tesisleri de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak kullanacak şekilde protokol yapıp Kış Sporları Lisesi yapıyoruz.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

GASTRONOMİ LİSESİ: Bulunduğu bölgenin yemek kültürünü, yemeklerinin hazırlanış biçimlerini, hangi malzemeden hazırlanacağını, bir kere literatür kaydını oluşturacak. Gastronomi liseleri böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Şu anda da yedi bölgede. Yedisinin de müfredatı ayrı. Gastronomi liseleri benim müsteşarlığımdan kalma bir hayalimdi. Bu yıl bitmeden İstanbul’daki gastronomi lisesini açmak istiyoruz. Yetenek sınavıyla alıyoruz ve okul binalarında da derslik sayısını en fazla üç olacak şekilde sınırlandırıyoruz. Okulun en fazla 150 öğrencisi olacak.