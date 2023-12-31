Ünlü isimlerden '2024' mesajları: Yeni için iyi dileklerini paylaştılar

Cem Yılmaz

Tüm sevdiklerinizle sağlık ve mutlulukla nice yıllar dilerim 2024 size güzellikler getirsin.

Engin Altan Düzyatan

2024'ün; dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için daha çok çaba sarfettiğimiz, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl dileğiyle...

Merve Boluğur

Yeni yıl hepimize; aşkı, parayı, mutluluğu getirsin. Hayatımızı hayallerimizin ötesinde mucizelerle yaşayalım.

Hazal Kaya:

Gerçekten felaketler ve mucizelerle dolu bi yıldı. Zaman çok hızlı aktı, bir yandan her acıyı da hiç bitmeyecekmiş gibi uzun uzun yaşattı. Yallah 2023... Bize iyi davran 2024! Vallahi billahi tillahi imdat diye bağırırız bak.

Hadise

Herkese iyi bir sene diliyorum!

Yılmaz Erdoğan

Mutlu yıllar...

Rıza Kocaoğlu

Sağlıklı mutlu yıllarınız olsun, sevgiyle.

Ata Demirer

Uzatmadan hemen söylüyorum; "Pusulanızın kalbiniz olduğu güzel bir yıl diliyorum. İyi seneler."







