Ünlü isimlerden '2024' mesajları: Yeni için iyi dileklerini paylaştılar

Tüm sevdiklerinizle sağlık ve mutlulukla nice yıllar dilerim 2024 size güzellikler getirsin.
Engin Altan Düzyatan
2024'ün; dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için daha çok çaba sarfettiğimiz, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl dileğiyle...
Merve Boluğur
Yeni yıl hepimize; aşkı, parayı, mutluluğu getirsin. Hayatımızı hayallerimizin ötesinde mucizelerle yaşayalım.
Hazal Kaya:
Gerçekten felaketler ve mucizelerle dolu bi yıldı. Zaman çok hızlı aktı, bir yandan her acıyı da hiç bitmeyecekmiş gibi uzun uzun yaşattı. Yallah 2023... Bize iyi davran 2024! Vallahi billahi tillahi imdat diye bağırırız bak.
Hadise
Herkese iyi bir sene diliyorum!
Yılmaz Erdoğan
Mutlu yıllar...
Rıza Kocaoğlu
Sağlıklı mutlu yıllarınız olsun, sevgiyle.
Ata Demirer
Uzatmadan hemen söylüyorum; "Pusulanızın kalbiniz olduğu güzel bir yıl diliyorum. İyi seneler."