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  4. Ünlü isimlerden '2024' mesajları: Yeni için iyi dileklerini paylaştılar

Ünlü isimlerden '2024' mesajları: Yeni için iyi dileklerini paylaştılar

31.12.2023 18:05 | Son Güncelleme:
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2023’i geride bırakıp 2024’ye girerken ünlü isimler yeni yıl için iyi dileklerini paylaştı. Ünlü isimler 2024'te herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl geçirmesini, dünyanın barış içinde yaşamasını temenni etti.

Cem Yılmaz

Tüm sevdiklerinizle sağlık ve mutlulukla nice yıllar dilerim 2024 size güzellikler getirsin.

cem yılmaz5

Engin Altan Düzyatan

2024'ün; dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için daha çok çaba sarfettiğimiz, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl dileğiyle...

engin altan

Merve Boluğur

Yeni yıl hepimize; aşkı, parayı, mutluluğu getirsin. Hayatımızı hayallerimizin ötesinde mucizelerle yaşayalım.

merve boluğur

Hazal Kaya:

Gerçekten felaketler ve mucizelerle dolu bi yıldı. Zaman çok hızlı aktı, bir yandan her acıyı da hiç bitmeyecekmiş gibi uzun uzun yaşattı. Yallah 2023... Bize iyi davran 2024! Vallahi billahi tillahi imdat diye bağırırız bak.

hazal kaya

Hadise

Herkese iyi bir sene diliyorum!

hadise 7

Yılmaz Erdoğan

Mutlu yıllar...

yılmaz erdoğan

Rıza Kocaoğlu

Sağlıklı mutlu yıllarınız olsun, sevgiyle.

rıza k.

Ata Demirer

Uzatmadan hemen söylüyorum; "Pusulanızın kalbiniz olduğu güzel bir yıl diliyorum. İyi seneler."

ata demirer 0


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