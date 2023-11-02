YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 2024 hac kuraları çekildi

2024 hac kuraları çekildi

02.11.2023 11:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac kurasını Gazze'de yaşanan hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüreklerin yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinlilerin acısıyla yandığını ifade eden Erbaş, hac kurası heyecanını buruk bir sevinç içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.

İslam'ın beş temel şartından biri olan haccın sadece kutsal beldelere yapılan bir ziyaretten ibaret olmadığını, aynı zamanda müminlere zaman ve mekan bilinci, ümmet ve uhuvvet şuuru kazandıran derinlikli bir yolculuk olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kutlu yolculuk, bize sorumluluklarımızı hatırlatır. İmanı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, merhameti, diğerkamlığı ve güzel ahlakı öğreterek bizi takvaya ulaştırır." diye konuştu.

Haccın aynı inancı, aşkı ve heyecanı taşıyan milyonlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimizin alemlere bir hidayet ve bereket kaynağı olarak vasıflandırdığı Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın evini haccetmek ve kutsal mekanlarda ibadet etmek her müminin gönlünde daima en büyük hasret ve özlem olmuştur." ifadesini kullandı.

"KURAYA GİRECEK EN YAŞLI HACI ADAYIMIZ 114 YAŞINDA"

İslam fıkhına göre, her müminin hac ibadetine talip olmak için müracaat etmesi ve niyetini ortaya koymasının önemli olduğunu anımsatan Erbaş, "Yıllar yılı müracaat ettiği halde bu imkana kavuşamadan vefat eden ya da güç ve takatten düşen kimselere Cenabıhak, 'Ey kulum, niye hac görevini yapmadın' diye sormayacaktır. Zira Rabbimiz 'Hac, sadece oraya imkan ve yol bulabilenler için farz kılınmıştır' diye buyuruyor. Bu imkan bulunamadığında mesuliyet de kuldan kalkmış demektir." bilgisini verdi.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca en uygun ve adil yöntem olarak katsayılı kura sisteminin belirlendiğini bildiren Erbaş, "Kayıt döneminde 2007-2023 yıllarından beri bekleyen 2 milyon 337 bin 644 hacı adayının kaydı güncellenmiş, 2024 yılında ise 135 bin 421 kişi ilk defa kayıt yaptırmış, böylece Türkiye genelinde toplam müracaat 2 milyon 473 bin 65 olarak gerçekleşmiştir. Kuraya girecek en yaşlı hacı adayımız 114 yaşında Diyarbakır ilinden, en küçük hacı adayımız ise 24 günlük Batman ilindendir." diye konuştu.

"KESİN KAYITLAR 6-24 KASIM TARİHLERİ ARASINDA OLACAK"

Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini anlattı.

Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleşeceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur. Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşehir Belediyesi’nden kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zamAkşehir Belediyesi’nden kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zam
Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldıUyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İki ayının birbirine seslenmesi cep telefonuna kamerasına kaydedildiİki ayının birbirine seslenmesi cep telefonuna kamerasına kaydedildi
Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanı ali erbaş

Ankara Namaz Vakitleri 2 Kasım Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:37
İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Perşembe

Adiloğlu eczanesi
Etimesgut
Bereket eczanesi
Yenimahalle
Işilim eczanesi
Kecioren
Reyhan eczanesi
Cubuk
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.