SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. 2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin! Sakatlanan Messi gözyaşlarını tutamadı

2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin! Sakatlanan Messi gözyaşlarını tutamadı

15.07.2024 07:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dünya Kupası şampiyonu Messi'li Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Tangocular, organizasyonda 16. kez şampiyonluk sevinci yaşadı

2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin! Sakatlanan Messi gözyaşlarını tutamadı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvanın finalinde son 61 müsabakada 2 kez mağlup olan Arjantin ile 28 maçtır yenilmeyen Kolombiya karşı karşıya geldi.

Florida'daki Hard Rock Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısında Kolombiya, iyi mücadele etmesine ve birçok istatistikte daha üstün taraf olmasına rağmen soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde sahneye çıkan Lautaro Martinez, 112. dakikada attığı golle Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. Giovani Lo Celso'nun tek pasında topla buluşan Martinez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Arjantin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve Copa America'nın sahibi oldu.

A5

ARJANTİN, 16. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Tangocular, Kupa Amerika'da 16. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turnuvanın en başarılı takımı Arjantin, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021'in ardından 2024'te de kupayı müzesine götürdü.

SAKATLANAN LİONEL MESSİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Messi, karşılaşmanın 64. dakikasında arka adalesinden sakatlandı. Üzgün bir şekilde saha kenarına gelen 37 yaşındaki oyuncunun yerine 66. dakikada Nicolas Gonzalez oyuna dahil oldu.

Lionel Messi, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Messi'nin ilk yarıda darbe aldığı sağ ayak bileğine buz tedavisi yapıldığı gözlendi.

AA-20240715-35143541-35143540-2024_KUPA_AMERIKA_ARJANTIN_KOLOMBIYA

KARŞILAŞMA 1 SAAT 23 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

2024 Kupa Amerika finali, biletsiz taraftarların stada giriş yapmak istemesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle 1 saat 23 dakika gecikmeli başladı.

Karşılaşmanın başlangıç saati (TSİ 03.00), stat dışında yaşanan izdiham sebebiyle birçok kez değiştirildi.

Müsabakanın başlama vuruşu, güvenlik önlemlerinin alınması ve biletli taraftarların tribünlerdeki yerlerini almasının ardından 1 saat 23 dakika sonra yapıldı.

ABD polisinin, kural dışı davranış gerekçesiyle birçok taraftarı gözaltına aldığı öğrenildi.

A1

SHAKİRA, KONSER VERDİ

Kupa Amerika finalinin devre arasında dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser verdi.

A2

Kolombiyalı sanatçı, saha ortasına kurulan platformda verdiği konserde şarkılarını seslendirdi.

A3

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Euro 2024
Saygılarla Luis de la Fuente!Saygılarla Luis de la Fuente!
Anahtar Kelimeler:
Arjantin messi
En Çok Okunan Haberler
Eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar: 14 yaşındaki kızları kendini astı

Eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar: 14 yaşındaki kızları kendini astı

Doktorlar'ın Ela'sı tatilde! Son hali "Nereden nereye" dedirtti

Doktorlar'ın Ela'sı tatilde! Son hali "Nereden nereye" dedirtti

EURO 2024 finalinde, kırılması imkansız olan rekor kırıldı!

EURO 2024 finalinde, kırılması imkansız olan rekor kırıldı!

Saygılarla Luis de la Fuente!

Saygılarla Luis de la Fuente!

Hem Beşiktaş, hem Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe'den sezonun bombası... Anlaştılar!

Hem Beşiktaş, hem Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe'den sezonun bombası... Anlaştılar!

Almanlar duyurdu, taraftar çıldırdı! B. Münih'in yıldızı G.Saray'a

Almanlar duyurdu, taraftar çıldırdı! B. Münih'in yıldızı G.Saray'a

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.