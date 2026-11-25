Galatasaray'ın Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Deniz Gül'ün bu gece ameliyat olacağı duyuruldu.

BURNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Karşılaşmanın 77. dakikasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdiği pozisyonda Nicolas Jackson'ın müdahalesiyle yüzünden darbe alan genç oyuncunun burnunda kırık oluştuğu belirlendi. Darbenin ardından burnunda kanama meydana gelen Deniz Gül, saha kenarındaki müdahalenin ve bandaj uygulamasının ardından oyuna dönerek mücadeleyi tamamlamıştı.

BU GECE OPERASYONA ALINACAK

Galatasaray sağlık heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Deniz Gül'ün burnundaki kırık nedeniyle bu gece cerrahi operasyona alınacağı kaydedildi. Genç oyuncunun Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimalinin bulunduğu ama netlik kazanmadığı aktarıldı.