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"2024 Macar-Türk Kültür Yılı" kapsamında Türkiye'de 11 kentte Macar kültürü tanıtılacak

AA AA
18.01.2024 11:05 | Son Güncelleme:
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" kapsamında Türkiye'deki 11 kentte Macar kültürünün tanıtılacağı etkinlikler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Matis, bir programa katılmak üzere geldiği Çorum'da AA muhabirine, Türkiye'nin ilk uluslararası anlaşmasını 18 Aralık 1923'te Macaristan ile imzaladığını söyledi.

İki ülke ilişkilerinin 100'üncü yılına ulaştığına işaret eden Matis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Aralık 2023'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Macaristan'ı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Matis, "Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinenizin yarısı Macaristan'a gitti ve önemli görüşmeler yaptı. Aynı günde Türk Macar Kültür Yılı açılışını gerçekleştirdik iki Cumhurbaşkanı ve bizim Başbakan'ımızın katılımıyla. Bundan sonra 2024'te Türkiye'de Macaristan'ı tanıtacak 100 kültür faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Bununla paralel olarak Türkiye, Macaristan'da Türkiye'yi tanıtacak 100 kültür faaliyetini gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke halkının ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktasına gelindiğine dikkati çeken Matis, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü yeteri kadar birbirimizi hala tanımıyoruz. 2024 senesinde Türkiye'ye 100 kültür faaliyetini getiriyoruz. Bunu sadece İstanbul'a ve Ankara'ya getirmek istemiyoruz. İzmir, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana, Trabzon, Nevşehir, Kayseri ve Çorum'da olacak bu programlar. Bu bizim için çok önemli. Çünkü her yerde Macaristan'ı, Türk arkadaşlarımız tanısınlar istiyoruz. Gerçekten zengin bir kültürümüz var ve Türk kültürüyle de birçok noktada bağımız var. Bunları da hepinize tanıtmak istiyoruz."

Türkiye ile Macaristan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin çok iyi durumda olduğunun altını çizen Matis, kültürel etkileşimin de ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Matis, şunları kaydetti:

"2023 senesinin sonunda stratejik seviyedeki işbirliğimizi geliştirilmiş stratejik seviyesine yükselttik. Bu, çok nadiren olan bir seviye ve iki ülkenin gerçekten iyi şekilde işbirliği yaptığı anlamına geliyor. Küresel siyasette ve küresel güvenlik konularında da işbirliğimiz gerçekten iyi. Çünkü problemleri çıktıkları yerde çözme anlayışıyla hem Türkiye hem Macaristan hareket ediyor. Uluslararası kuruluşlarda da NATO olsun, Avrupa Birliği konusundaki yolunuz olsun veya Türk Devletleri Teşkilatı olsun, işbirliğimiz iyi. Ortak projelere imza atıyoruz ve birçok konuda hemfikiriz, beraber hareket etme kabiliyetimiz var."

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Türkiye

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