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2024 yerel seçimlerinde Hakan Peker belediye başkanı adayı! Hangi partiden aday olacak?

24.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024'deki yerel seçimlerinde Hakan Peker'in Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia ediliyordu. Hakan Peker kararını verdi. Herkes şarkıcının hangi partiden aday olacağını merak etti ama Peker bu konuda "Şu anda özellikle görüştüğümüz bir parti yok" dedi.

Ateşini Yolla Bana, Karam, Bir Efsane gibi unutulmaz şarkılarla tanınan Hakan Peker'in siyasete atılacağı iddia edildi. 2024'deki yerel seçimler için geri sayım başladı. 31 Mart'taki seçimlerde Hakan Peker'in Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı konuşulurken şarkıcıdan açıklama geldi.

Odatv'ye konuşan şarkıcı iddiaları doğruladı ve "Benim annem Eflanili. Eflanili de Karabük’ün bir ilçesi. Safranbolu’da aynı şekilde öyle. Ben Safranbolu’ya çok gidip geliyorum. Yılda en az on kere gider gelirim. O yörenin çocuğuyum, o havayı teneffüs ettim orada çok arkadaşım var. Safranbolu Dünya Miras Kenti olduğu için hakkettiği yerde olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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"Bu radikal projelerin parayla alakası yok. Fikir ve uygulamayla ilgili bir şey" diyen Hakan Peker devamında "Farklı bir yerin belediye başkanı olmak adına bir isteğim yok. Seni Safranbolu’ya Belediye Başkanı yapmayalım da şuradan gir oradan başkan ol deseler onu kabul etmem. Ben özellikle Safranbolu halkıyla bütünleştiğim, oranın halkıyla bir şey yapmak istediğim için orayı seçtim. Ve arkamdan “hadi” diye de olumlu bir itme var" yorumunda bulundu.

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Şeffaf iç çamaşırıyla mutfakta poz verince... Şeffaf iç çamaşırıyla mutfakta poz verince...

HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAK?

Hangi partiden aday olacağı merak edilen Hakan Peker bu konuda ise şunları söyledi:

"Peki görüştüğünüz bir parti var mı?" sorunu Peker, "Şu anda özellikle görüştüğümüz bir parti yok. Bir takım ufak tefek görüşmeler oluyor ama direkt ben yapmıyorum bu görüşmeleri daha çok yakınlarım, arkadaşlarım o işle ilgileniyorlar. Şu an bir parti ile görüşmek için erken. Belki bir partiyle seçime gidebiliriz belki de partiyle olmazsa bağımsız girebilirim. Ama her şekilde önümüzdeki yerel seçimlere gireceğiz."


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