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  4. Aleyna Tilki ev halini paylaştı! Şeffaf sütyeniyle süt içerken pozuna Ece Sükan'dan yorum

Aleyna Tilki ev halini paylaştı! Şeffaf sütyeniyle süt içerken pozuna Ece Sükan'dan yorum

24.08.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın 'Ayrı Gitme' şarkısını seslendiren Aleyna Tilki'nin yorumu sosyal medyada büyük beğeni aldı. Şarkısıyla gündemde olan Tilki geçtiğimiz akşam evi halini paylaştı. Şeffaf sütyeni ve şortuyla kafasına süt diken Aleyna Tilki'ye Ece Sükan'dan da yorum gecikmedi.

Bir ayağı Amerika'da olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki son olarak Serdar Ortaç'ın şarkısını cover'layarak büyük beğeni topladı.

İddialı sahne kostümleriyle ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki daha önceki klipleri yüzünden eleştiri aldıktan sonra şarkıya şimdilik klip çekmezken sosyal medyada reklam yapmayı da ihmal etmiyor.

Son olarak beyaz şeffaf sütyeni ve şortuyla mutfağında kafasına süt diken genç şarkıcı pozlarına "Yeni şarkım Ayrı Gitme yazınıza enerji kattı mı? İki yıldır çıkmayı bekliyordu" notunu ekledi.

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AİLESİ AMERİKA'YA YERLEŞTİ

İddialı hallerine yorum yağan Aleyna Tilki'ye Ece Sükan ise "Herkes alkol içerken biz" yorumunda bulundu.

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Annesi ve kız kardeşi Amerika’ya taşınan şarkıcı, “Amerika benim için güzel geçti. Bolca konser izledim, kendi ufkumu genişletmek için notlar tuttum. Kardeşimin eğitim hayatı için oraya taşındılar. Ben de daha ilk bu işe başlarken Amerika’ya gitmiştim zaten eğitime” şeklinde konuşmuştu.


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Serdar Ortaç sosyal medya

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