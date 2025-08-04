2025 DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak, belli mi? 2025 DGS tercihleri ne zaman? DGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişini sağlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşti. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınavın sonuçları, değerlendirme sürecinin ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanabilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi ve mobil uygulamaları üzerinden erişime açılacak.

DGS PUANLAMA SÜRECİ

Sınavda sayısal ve sözel bölümlerden oluşan testler uygulandı. Adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanarak, yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarıldı ve ham puanlar hesaplandı. Bu puanlar, ÖSYM’nin değerlendirme süreci sonrası AİS ekranında ilan edilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da YKS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından, Eylül 2025 ortalarında DGS tercihlerinin başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeler ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ve haberlerimizden takip edilebilir.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Tercih sürecine ilişkin detaylı bilgiler ise ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netleşecek. Gelişmeler için haberlerimizi takip etmeye devam edin.