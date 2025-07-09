SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'yi 2-0 yenen Chelsea, finale yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final müsabakasında Fluminense'yi 2-0 yenen Chelsea, finale yükseldi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'yi 2-0 yenen Chelsea, finale yükseldi
Pedro Neto

Pedro Neto

POR Portekiz
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea, Fluminense'yi 2-0 yenerek finale çıktı.

New York'un MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, Joao Pedro'nun 18. dakikadaki golüyle öne geçti.

Brezilyalı yıldız, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve İngiliz temsilcisinin finale yükselmesinde başrolü oynadı.

Chelsea, bugün oynanacak Paris Saint-Germain-Real Madrid maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

FİNAL 13 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası nda Fluminense yi 2-0 yenen Chelsea, finale yükseldi 1

Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Joao Pedro'nun nefis golü finali getirdi...Joao Pedro'nun nefis golü finali getirdi...
Beşiktaş Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyorBeşiktaş Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor
Anahtar Kelimeler:
Chelsea Fluminense final FIFA Kulüpler Dünya Kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel tutuklama haberini canlı yayında aldı! "Eyvah"

CHP lideri Özel tutuklama haberini canlı yayında aldı! "Eyvah"

Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

Como Galatasaray'ın yıldızını listesine aldı!

Como Galatasaray'ın yıldızını listesine aldı!

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı...

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı...

Portekizliler yazdı! 'Artık Beşiktaş'a çok yakın'...

Portekizliler yazdı! 'Artık Beşiktaş'a çok yakın'...

Kartal Çek futbolcu için teklif yaptı...

Kartal Çek futbolcu için teklif yaptı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.