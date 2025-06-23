2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden Türk takımı yok? Sebebi nedir?

FIFA, kulüpler arasında bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktadır. 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD’de gerçekleştirilen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda futbol dünyası yeni bir sayfa açmaktadır. İlk defa 32 takımın yarıştığı büyük turnuva Dünya Kupası'nın kulüpler için gerçekleştirilen versiyonu olarak görülmektedir. Futbol meraklılarını heyecanlandıran turnuvada Türk takımı olmamasının sebebi araştırılmaktadır.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk takımı olmamasının sebebi nedir?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran'da ABD'de start almıştır. Futbol camiasında öne çıkan başarılı takımlar şampiyonluk yarışı için yeşil sahaya çıkmaktadır. Turnuvada yer alan kıtalararası kulüpler ve futbolcuları alanındaki en prestijli kupasını kazanmak için top koşturmaktadır. Toplamda 32 takımın yer alacağı turnuvada 8 grupta 4'er takımın yarıştığı grup aşaması ile turnuva başlamıştır. Takımlar, UEFA'dan katılacak olan 12 kulüp, son 4 senenin Şampiyonlar Ligi kazananları ve kulüp katsayı sıralaması üzerinden oluşturulmaktadır.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Türkiye’den bir takımın yer almamasının temel sebebi katılım kriterlerini karşılayamamasıdır. Ülkemizde takımların, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda maalesef istenen başarıları elde edememesi sebebiyle turnuvaya temsilci gönderilememiştir. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpler de Avrupa'da katsayı sıralamasında geride kaldığı için turnuva biletini alamamıştır.

Turnuvaya katılım gösterecek takımlar ise şu şekildedir:

A Grubu

SE Palmeiras (Brezilya)

FC Porto (Portekiz)

Al Ahly FC (Mısır)

Inter Miami CF (ABD)

B Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa)

Atlético de Madrid (İspanya)

Botafogo (Brezilya)

Seattle Sounders FC (ABD)

C Grubu

FC Bayern Münih (Almanya)

Auckland City FC (Yeni Zelanda)

CA Boca Juniors (Arjantin)

SL Benfica (Portekiz)

D Grubu

CR Flamengo (Brezilya)

Espérance Sportive de Tunis (Tunus)

Chelsea FC (İngiltere)

Los Angeles FC (ABD) / Club América (Meksika)

E Grubu

CA River Plate (Arjantin)

Urawa Red Diamonds (Japonya)

CF Monterrey (Meksika)

FC Internazionale Milano (İtalya)

F Grubu

Fluminense FC (Brezilya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Ulsan HD (Güney Kore)

Mamelodi Sundowns FC (Güney Afrika)

G Grubu

Manchester City (İngiltere)

Wydad AC (Fas)

Al Ain FC (BAE)

Juventus FC (İtalya)

H Grubu