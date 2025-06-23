SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden Türk takımı yok? Sebebi nedir?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, dünya futbolunun en başarılı takımlarının karşı karşıya geldiği kıtalararası bir mücadele olarak bilinmektedir. Turnuva ilk defa 2000 yılında Brezilya’da düzenlendi sonrasında ise kıtalararası Kupa ile bugünkü halini aldı. Yeni formatıyla ilk olarak 2025 yılında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye’den bir takımın katılıp katılmayacağı bilinmektedir. Peki, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden Türk takımı yok?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden Türk takımı yok? Sebebi nedir?
Defne Vera Şahin

FIFA, kulüpler arasında bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktadır. 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD’de gerçekleştirilen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda futbol dünyası yeni bir sayfa açmaktadır. İlk defa 32 takımın yarıştığı büyük turnuva Dünya Kupası'nın kulüpler için gerçekleştirilen versiyonu olarak görülmektedir. Futbol meraklılarını heyecanlandıran turnuvada Türk takımı olmamasının sebebi araştırılmaktadır.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk takımı olmamasının sebebi nedir?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran'da ABD'de start almıştır. Futbol camiasında öne çıkan başarılı takımlar şampiyonluk yarışı için yeşil sahaya çıkmaktadır. Turnuvada yer alan kıtalararası kulüpler ve futbolcuları alanındaki en prestijli kupasını kazanmak için top koşturmaktadır. Toplamda 32 takımın yer alacağı turnuvada 8 grupta 4'er takımın yarıştığı grup aşaması ile turnuva başlamıştır. Takımlar, UEFA'dan katılacak olan 12 kulüp, son 4 senenin Şampiyonlar Ligi kazananları ve kulüp katsayı sıralaması üzerinden oluşturulmaktadır.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Türkiye’den bir takımın yer almamasının temel sebebi katılım kriterlerini karşılayamamasıdır. Ülkemizde takımların, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda maalesef istenen başarıları elde edememesi sebebiyle turnuvaya temsilci gönderilememiştir. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpler de Avrupa'da katsayı sıralamasında geride kaldığı için turnuva biletini alamamıştır.

Turnuvaya katılım gösterecek takımlar ise şu şekildedir:

A Grubu

  • SE Palmeiras (Brezilya)
  • FC Porto (Portekiz)
  • Al Ahly FC (Mısır)
  • Inter Miami CF (ABD)

B Grubu

  • Paris Saint-Germain (Fransa)
  • Atlético de Madrid (İspanya)
  • Botafogo (Brezilya)
  • Seattle Sounders FC (ABD)

C Grubu

  • FC Bayern Münih (Almanya)
  • Auckland City FC (Yeni Zelanda)
  • CA Boca Juniors (Arjantin)
  • SL Benfica (Portekiz)

D Grubu

  • CR Flamengo (Brezilya)
  • Espérance Sportive de Tunis (Tunus)
  • Chelsea FC (İngiltere)
  • Los Angeles FC (ABD) / Club América (Meksika)

E Grubu

  • CA River Plate (Arjantin)
  • Urawa Red Diamonds (Japonya)
  • CF Monterrey (Meksika)
  • FC Internazionale Milano (İtalya)

F Grubu

  • Fluminense FC (Brezilya)
  • Borussia Dortmund (Almanya)
  • Ulsan HD (Güney Kore)
  • Mamelodi Sundowns FC (Güney Afrika)

G Grubu

  • Manchester City (İngiltere)
  • Wydad AC (Fas)
  • Al Ain FC (BAE)
  • Juventus FC (İtalya)

H Grubu

  • Real Madrid CF (İspanya)
  • Al Hilal (Suudi Arabistan)
  • CF Pachuca (Meksika)

  • FC Salzburg (Avusturya)

    Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezasıTBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası

Anahtar Kelimeler:
FIFA FIFA Dünya Kupası galatasaray fenerbaçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gram altın için rakam verdi! 'O tarihe kadar...'

Gram altın için rakam verdi! 'O tarihe kadar...'

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...

Kahramanmaraş'ta temel kazısında bulundu: İnceleme başlatıldı!

Kahramanmaraş'ta temel kazısında bulundu: İnceleme başlatıldı!

Galatasaray'ın Osimhen için yürüttüğü gizli plan ifşalandı! Bu yüzden bekletiliyormuş...

Galatasaray'ın Osimhen için yürüttüğü gizli plan ifşalandı! Bu yüzden bekletiliyormuş...

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 111 milyon Euro'luk yıldızla anlaşma sağlandı

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 111 milyon Euro'luk yıldızla anlaşma sağlandı

Şaka değil, gerçek! Immobile, Beşiktaş'tan öyle bir şey istedi ki...

Şaka değil, gerçek! Immobile, Beşiktaş'tan öyle bir şey istedi ki...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.