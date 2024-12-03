SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası torbaları belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası torbaları belli oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.12.2024 22:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda "torbalar" belli oldu.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası torbaları belli oldu

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde 32 takımlı yeni formatıyla ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonun kura çekimi, ABD'nin Miami şehrinde 5 Aralık Perşembe günü TSİ 21.00'de yapılacak.

Kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:

1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)

2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)

3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)

4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)

TURNUVA FORMATI

Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.

Dörderli 8 gruba ayrılacak takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Amerika futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'un aklına bile gelmemişti... Yıldız oyuncu için ayrılık sinyalleri yakıldı!

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'un aklına bile gelmemişti... Yıldız oyuncu için ayrılık sinyalleri yakıldı!

Galatasaray’ın hedefindeki iki transferi duyurdu! "Vakit kaybetmeden görüşmeler başlayacak"

Galatasaray’ın hedefindeki iki transferi duyurdu! "Vakit kaybetmeden görüşmeler başlayacak"

Arda Güler detayı İspanyolların dikkatinden kaçmadı! "Ancelotti güvenmiyordu ama... 'Bu nasıl bir ahlak! Bu nasıl profesyonellik!' "

Arda Güler detayı İspanyolların dikkatinden kaçmadı! "Ancelotti güvenmiyordu ama... 'Bu nasıl bir ahlak! Bu nasıl profesyonellik!' "

Valerien Ismael ayrıldıktan sonra ilk kez itiraf etti! "Beşiktaş'ta zorunda kaldım!"

Valerien Ismael ayrıldıktan sonra ilk kez itiraf etti! "Beşiktaş'ta zorunda kaldım!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.