Finansal usulsüzlükler gerekçesiyle tarihi bir yargı sürecinden geçen İngiltere Premier Lig devi Manchester City, çıkacak kararlara göre kadrosundaki en önemli yıldızlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Kulübün Avrupa kupalarından men edilmesi veya ligde ağır bir yaptırıma maruz kalması durumunda, takımın en büyük kozu olan Erling Haaland'ın ayrılık kararı alabileceği konuşuluyor.

HAALAND'IN YERİNE EN GÜÇLÜ ADAY OSIMHEN

Manchester City cephesinde yaşanabilecek olası bir ayrılık senaryosuna karşı şimdiden B planının hazırlandığı belirtildi. İngiliz ekibinin teknik heyeti ve yönetiminin, Haaland'ın ayrılması halinde gol yollarındaki boşluğu doldurabilecek en ideal ismin Victor Osimhen olduğu görüşünde birleştiği öne sürüldü.

BONSERVİS BEDELİ 75 MİLYON EURO

Nijeryalı yıldız golcünün transferi için ortaya konan mali tabloda, Osimhen'in bonservis bedelinin 75 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi. Manchester City'nin davadan çıkacak sonuca göre yaz veya ara transfer döneminde Nijeryalı santrfor için resmi adımları atabileceği kaydedildi.