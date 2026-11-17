Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşması öncesinde Rams Park'ın zeminini korumak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya yaptığı başvuru kabul edilirken İngiliz ekibinin son antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştireceği açıklandı.

ASTON VILLA RAMS PARK'TA ANTRENMAN YAPMAYACAK

Galatasaray yönetimi, maçın oynanacağı Rams Park'ın zeminini korumak amacıyla Aston Villa'nın karşılaşma öncesindeki son antrenmanını statta yapmaması için UEFA'ya başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün bu talebi hem Aston Villa hem de UEFA tarafından kabul edildi. Böylece İngiliz temsilcisinin maç öncesi son çalışmasını Rams Park yerine kendi sahasında gerçekleştirmesine karar verildi.

GALATASARAY'IN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Alınan kararla birlikte Aston Villa, Galatasaray karşılaşması öncesinde Rams Park'ın zemininde antrenman yapmayacak. Böylece sarı-kırmızılıların zemin koruma amacıyla yaptığı girişimden sonuç alındı.

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki mücadele ise planlandığı gibi RAMS Park'ta oynanacak.

SAMSUNSPOR MAÇI BAŞAKŞEHİR'DE OYNANACAK

Rams Park'taki zemin tadilatı nedeniyle Galatasaray'ın Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir'in stadında oynayacağı açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Aston Villa maçı öncesinde de zeminin daha fazla yıpranmaması adına önlem almış oldu.