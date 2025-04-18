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2025 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS 1. dönem sonuç sorgulama ekranı… TUS nedir, değerlendirmesi nasıl yapılır? 2025 TUS 2. dönem ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. dönem sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarının sonuçları, uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorlar ve diğer ilgili bölüm mezunları tarafından merakla bekleniyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte 2025 TUS sonuçlarına dair tüm detaylar...

2025 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS 1. dönem sonuç sorgulama ekranı… TUS nedir, değerlendirmesi nasıl yapılır? 2025 TUS 2. dönem ne zaman?
Sedef Karatay

2025 ÖSYM sınav takvimine göre, 2025-TUS 1. Dönem sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Ancak, sonuçların gün içinde hangi saatte erişime açılacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Adaylar, ÖSYM’nin son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.

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TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TUS sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi olan Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabilecek.

TUS NEDİR? KİMLER KATILABİLİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık branşı seçebilmesi için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da bu sınava katılabiliyor. Türkiye genelinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yılda iki kez (Şubat ve Ağustos) gerçekleştirilen TUS, doktorların kariyer yolculuğunda kritik bir öneme sahip.

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TUS NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

TUS’ta yer alan Mesleki Bilgi Sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Adayların her testteki doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı hesaplanıyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor. Bu puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Tüm hesaplama ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılıyor.

SONUÇ BEKLEYEN ADAYLAR İÇİN ÖNERİLER

  • ÖSYM’nin resmi web sitesini (osym.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarını takip edin.
  • AİS şifrenizi hazır tutarak sonuç ekranına hızlı erişim sağlayın.
  • Sonuçların açıklanacağı 18 Nisan tarihinde sistemde yoğunluk olabileceğini unutmayın.
  • TUS sonuçlarıyla ilgili tüm gelişmeler için ÖSYM’nin duyurularını takip etmeye devam edin.

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2025 TUS 2. DÖNEM NE ZAMAN?

2025 yılının ikinci TUS sınavı, 17 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın sonuçları ise 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

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