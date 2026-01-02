SPOR

2026 Afrika Uluslar Kupası’nda sıfır çeken Lemina'lı Gabon’a hükümetten sert darbe!

Afrika Uluslar Kupası'nda sergilediği başarısız performans sonrası Gabon Milli Takımı, hükümet tarafından süresiz olarak askıya alındı. Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina'nın da formasını giydiği takımın geleceği belirsizliğini koruyor.

Burak Kavuncu
Afrika Uluslar Kupası'nda sıfır çeken Gabon'a ağır darbe

Gabon Milli Takımı, 2026 Afrika Uluslar Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyerek turnuvaya veda etti. Kamerun, Mozambik ve Fildişi Sahili'ne karşı oynadığı üç maçı da kaybeden Gabon, gruptan sıfır puanla ayrılarak büyük bir şok yaşattı. Bu başarısızlığın ardından Gabon hükümeti, beklenmedik bir kararla milli takımı süresiz olarak askıya aldı.

HÜKÜMET'TEN OLAY HAREKET!

Hükümet yetkilileri, milli takımın performansını 'utanç verici' olarak nitelendirerek, bu kararın alınmasında etkili oldu. Gabon futbolunun geleceği için bu kararın gerekli olduğunu savunan yetkililer, milli takımın yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bu karar, Gabon futbol camiasında büyük bir yankı uyandırırken, taraftarlar da hayal kırıklığına uğradı.

Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina da bu karardan doğrudan etkilendi. Lemina'nın milli takım kariyeri, şu an için askıya alınmış durumda. Gabon hükümetinin bu sert tutumu, Lemina'nın geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

GABON SPOR BAKANI DUYURDU... KADRO DIŞI GELDİ!

Gbon Spor Bakanı Simplice-Desire Mamboula'nın yaptığı açıklamada "Gabon Milli Takımı Afrika Uluslar Kupası'ndaki utanç verici performansı göz önüne alındığında hükümet, teknik ekibin sözleşmesini feshetmeye ve ikinci bir duyuruya kadar milli takımı askıya almaya karar verdi. Ayrıca Ecuele Manga ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın da kadrodan çıkarılmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

BELİRSİZLİK HAKİM...

Gabon Futbol Federasyonu'nun bu karara nasıl bir yanıt vereceği ve milli takımın geleceği için nasıl bir yol haritası izleyeceği henüz bilinmiyor. Ancak hükümetin bu sert tutumu, Gabon futbolunda köklü değişikliklerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Afrika futbolunda önemli bir yere sahip olan Gabon Milli Takımı'nın bu krizden nasıl çıkacağı ve ne zaman sahalara döneceği merakla bekleniyor.

