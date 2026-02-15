MAGAZİN

Bennu Yıldırımlar'ın babası hayatını kaybetti! Doğum günüydü...

Başarılı oyunculuğuyla tanınan Bennu Yıldırımlar baba acısıyla sarsıldı. Bennu Yıldırımlar'ın babası Vedat Yıldırımlar hayatını kaybetti.

"Yaprak Dökümü" dizisinin Fikret'i olarak hafızarala kazınan başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın babası Vedat Yıldırımlar hayatını kaybetti.

Oyuncu, babasına sosyal medyadan yayımladığı duygusal bir mesajla veda etti. Bennu Yıldırımlar paylaşımına şunu yazdı:

"İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkı bağlı Nazım Hikmet’in birçok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık, doğru olanı söylemekten vazgeçmeyen, umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneği oldun benim için… Dostların için… Biriciktin her insan gibi ve çok özeldin.

14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım…Senin beni sevdigin gibi..."

Anahtar Kelimeler:
Bennu Yıldırımlar
