Orkun Kökçü’den son 5 maçta 5 gol

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği golle, 5. kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki orta saha, Süper Lig’de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası’nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1’er gol atmayı başardı.

Müsabakaya 11’de başlayan Orkun Kökçü 90+9. dakikada yerini Felix Uduokhai’ye bıraktı.