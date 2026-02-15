SPOR

Orkun Kökçü’den son 5 maçta 5 gol

Beşiktaş’ın milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Başakşehir filelerini havalandırarak, son 5 maçta 5. golünü attı.

Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği golle, 5. kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki orta saha, Süper Lig’de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası’nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1’er gol atmayı başardı.

Müsabakaya 11’de başlayan Orkun Kökçü 90+9. dakikada yerini Felix Uduokhai’ye bıraktı.

Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü beşiktaş
