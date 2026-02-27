2026 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir?

MEB 2025-2026 takvimi doğrultusunda yürütülen ön değerlendirme süreci tamamlandı. Uygulamalar, tablet bilgisayarlar üzerinden 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandıktan sonra gözler sonuçlara çevrildi.
BİLSEM sonuçları, MEB’in resmi sistemi olan e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor.
Veliler;
e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yaparak
Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul bilgilerini girerek
BİLSEM sonuç ekranından sorgulama yapabilir.
2026 BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sonuç ekranında öğrencinin bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alıyor.
MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2026 BİLSEM süreci şu şekilde ilerleyecek:
27 Şubat 2026: Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı
30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme sınav giriş belgelerinin yayımlanması
6 Nisan – 19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamaları
3 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanması
27 Temmuz – 28 Ağustos 2026: BİLSEM kayıt işlemleri
Belirlenen tarihler arasında öğrenciler, kendileri için planlanan gün ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak.
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri), özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan özel eğitim kurumlarıdır. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesindeki öğrenciler; genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında değerlendirmeye tabi tutulur.
Ön değerlendirme sürecini başarıyla geçen öğrenciler, bireysel değerlendirme aşamasına katılarak BİLSEM’e kayıt hakkı elde etmeye çalışır.
