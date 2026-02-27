EĞİTİM

2026 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 BİLSEM sürecinde kritik aşama tamamlandı. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde erişime açıldı. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri belli oldu. İşte sonuç sorgulama ekranı…

Sedef Karatay Bingül

MEB 2025-2026 takvimi doğrultusunda yürütülen ön değerlendirme süreci tamamlandı. Uygulamalar, tablet bilgisayarlar üzerinden 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandıktan sonra gözler sonuçlara çevrildi.

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

BİLSEM sonuçları, MEB’in resmi sistemi olan e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor.

Veliler;
e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yaparak

Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul bilgilerini girerek

BİLSEM sonuç ekranından sorgulama yapabilir.

2026 BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuç ekranında öğrencinin bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alıyor.

2026 BİLSEM TAKVİMİ AÇIKLANDI

MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2026 BİLSEM süreci şu şekilde ilerleyecek:

27 Şubat 2026: Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı

30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme sınav giriş belgelerinin yayımlanması

6 Nisan – 19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamaları

3 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanması

27 Temmuz – 28 Ağustos 2026: BİLSEM kayıt işlemleri

Belirlenen tarihler arasında öğrenciler, kendileri için planlanan gün ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri), özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan özel eğitim kurumlarıdır. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesindeki öğrenciler; genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında değerlendirmeye tabi tutulur.

Ön değerlendirme sürecini başarıyla geçen öğrenciler, bireysel değerlendirme aşamasına katılarak BİLSEM’e kayıt hakkı elde etmeye çalışır.

