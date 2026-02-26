MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeraltı'nın Bozkurt'u Uraz Kaygılaroğlu mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Şimdilerde Now Tv ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde hayat verdiği 'Bozkurt Hanoğlu' karakteriyle adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu konuk olduğu bir YouTube programında samimi açıklamalara imza attı. Kaygılaroğlu, mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı.

Yeraltı'nın Bozkurt'u Uraz Kaygılaroğlu mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'
Öznur Yaslı İkier

Now Tv ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda canlandırdığı 'Bozkurt Hanoğlu' karakteriyle fırtınalar estiren Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı bir YouTube programında 140 kilo olduğu dönemden bugüne uzanan kilo verme sürecini paylaştı.

Değişimin yalnızca fiziksel değil, psikolojik bir mücadele olduğunu vurgulayan Kaygılaroğlu, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Yeraltı nın Bozkurt u Uraz Kaygılaroğlu mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! 140 kiloyu gördü 1

'Yeraltı'ndan Notlar' programında konuşan Kaygılaroğlu, kilo verme sürecinin aslında bir mecburiyetle başladığını şu sözlerle dile getirdi: Başka çarem kalmadığı için, istediğim rolü alamadığım için, başarılı olmak istediğim için yürüyüşle başladım. Ardından bir diyetisyene gittim. Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım; ne bir eksik, ne bir fazla. 'Şu kadar yürüyeceksin' dedi, yürüdüm. 'Şu kadar su içeceksin' dedi, içtim. Günlük leblebi hakkıma kadar sadık kaldım ve iki senenin sonunda bu işi başardım.

Yeme bozukluğu yaşadığını da açıklayan Kaygılaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Aslında kilolu olduğum dönemde de eli yüzü düzgün birisiydim; o konuda şanslıyım, genetiğim iyi. Ancak mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadım ve bu işin böyle gitmeyeceğine karar verdim. Kilo verdikçe aynadaki görüntümden hoşnut olmaya başladım; giydiğimin yakışması ve beğenilmek motivasyonumu yükseltti. İnsan bu duyguyu bir kez kazanınca bir daha kaybetmek istemiyor.

Yeraltı nın Bozkurt u Uraz Kaygılaroğlu mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! 140 kiloyu gördü 2

Her şey toz pembe değildi. 'Yakışıklı adam' evresine geçince, başarının ve şöhretin getirdiği ağırlıkla mücadele ettiğim depresif dönemlerim oldu. O süreçte yine yeme bozukluğu gösterip 5-10 kilo aldım. Sonra kendime geldim; "Bir saniye abi, yas dönemini bir kenara bırak ve sorunları çöz, hayatına dön" dedim. Çünkü bunu yapmadığımda mutsuz olduğumu fark ettim."

Yeraltı nın Bozkurt u Uraz Kaygılaroğlu mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! 140 kiloyu gördü 3

RUTİNİNİ ANLATTI

Şimdilerde disiplinli bir hayat sürdüğünü ve bu alışkanlığı çevresine de aşıladığını belirten Kaygılaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: ''Şimdi disiplinimi koruyorum. Sabah sete gitmeden 6’da kalkıp yürüyüşümü ve antrenmanımı yapıyorum. Etrafımdaki herkesi de bu konuda 'zehirliyorum'; arkadaşlarıma 'Hadi spora başlayın, sağlıklı beslenin' diyerek onları iyi yönde yönlendiriyorum. Çevremi bu disiplin üzerine kurdum. Tek bir amacım var: Çok iyi ve güzel yaşlanmak.''

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oyunculuğu bırakıp EYT'li oldu! Uzun zaman sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li oldu! Uzun zaman sonra ortaya çıktı
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! "Midem bulandı"Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! "Midem bulandı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu Yeraltı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.