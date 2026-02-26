Yeraltı'nın Bozkurt'u Uraz Kaygılaroğlu mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Now Tv ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda canlandırdığı 'Bozkurt Hanoğlu' karakteriyle fırtınalar estiren Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı bir YouTube programında 140 kilo olduğu dönemden bugüne uzanan kilo verme sürecini paylaştı.

Değişimin yalnızca fiziksel değil, psikolojik bir mücadele olduğunu vurgulayan Kaygılaroğlu, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

'Yeraltı'ndan Notlar' programında konuşan Kaygılaroğlu, kilo verme sürecinin aslında bir mecburiyetle başladığını şu sözlerle dile getirdi: Başka çarem kalmadığı için, istediğim rolü alamadığım için, başarılı olmak istediğim için yürüyüşle başladım. Ardından bir diyetisyene gittim. Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım; ne bir eksik, ne bir fazla. 'Şu kadar yürüyeceksin' dedi, yürüdüm. 'Şu kadar su içeceksin' dedi, içtim. Günlük leblebi hakkıma kadar sadık kaldım ve iki senenin sonunda bu işi başardım.

Yeme bozukluğu yaşadığını da açıklayan Kaygılaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Aslında kilolu olduğum dönemde de eli yüzü düzgün birisiydim; o konuda şanslıyım, genetiğim iyi. Ancak mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadım ve bu işin böyle gitmeyeceğine karar verdim. Kilo verdikçe aynadaki görüntümden hoşnut olmaya başladım; giydiğimin yakışması ve beğenilmek motivasyonumu yükseltti. İnsan bu duyguyu bir kez kazanınca bir daha kaybetmek istemiyor.

Her şey toz pembe değildi. 'Yakışıklı adam' evresine geçince, başarının ve şöhretin getirdiği ağırlıkla mücadele ettiğim depresif dönemlerim oldu. O süreçte yine yeme bozukluğu gösterip 5-10 kilo aldım. Sonra kendime geldim; "Bir saniye abi, yas dönemini bir kenara bırak ve sorunları çöz, hayatına dön" dedim. Çünkü bunu yapmadığımda mutsuz olduğumu fark ettim."

RUTİNİNİ ANLATTI

Şimdilerde disiplinli bir hayat sürdüğünü ve bu alışkanlığı çevresine de aşıladığını belirten Kaygılaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: ''Şimdi disiplinimi koruyorum. Sabah sete gitmeden 6’da kalkıp yürüyüşümü ve antrenmanımı yapıyorum. Etrafımdaki herkesi de bu konuda 'zehirliyorum'; arkadaşlarıma 'Hadi spora başlayın, sağlıklı beslenin' diyerek onları iyi yönde yönlendiriyorum. Çevremi bu disiplin üzerine kurdum. Tek bir amacım var: Çok iyi ve güzel yaşlanmak.''