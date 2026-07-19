2026 Dünya Kupası finaline mistik dokunuş! Perulu şamanlardan Arjantin'e kehanet ayini

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek tarihi İspanya - Arjantin finali öncesinde, futbol dünyasının alışık olmadığı türden mistik bir gelişme yaşandı. Dünyanın gözü kulağı dev maça çevrilmişken, Peru'da gerçekleştirilen sıra dışı bir ritüel uluslararası medyanın manşetlerine taşındı. Perulu şamanlar, altın kupanın yeniden Güney Amerika topraklarına dönmesi amacıyla Arjantin Milli Takımı'na manevi güç göndermek için özel bir ayin başlattı.

ŞAMANLAR KEHANET MAÇINDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Peru'nun başkenti Lima'da ülkenin farklı bölgelerinden gelen geleneksel şifacılar ve şamanlar, final öncesinde mistik bir atmosfer oluşturdu. Ayinde geleneksel semboller, koka yaprakları, tütsüler ve çiçekler kullanılırken; katılımcılar Tangocuların zaferi için dualar etti. Takımın dünyaca ünlü süperstarı Lionel Messi, şamanların dualarında ve kehanetlerinde özel olarak odaklanılan isimlerin başında yer aldı.

Peru basınına yansıyan detaylara göre, mistik dünyada şampiyonluk tahmini konusunda tam bir fikir birliği sağlanamadı. Ayahuasca ritüelleri ve geleneksel yöntemlerle geleceği öngörmeye çalışan şamanların büyük bir bölümü kupanın Arjantin'e gideceğini savunurken, azımsanmayacak bir kesim ise İspanya'nın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini ileri sürdü.

UĞUR UĞRUNA FİNALİ TELEVİZYONDAN İZLEYECEK

Mistik rüzgarlar sadece Peru'da değil, final heyecanının kalbi olan Arjantin'de de batıl inançları ve uğur ritüellerini üst seviyeye çıkardı. Ülkede uzun yıllardır köklü bir gelenek olan ve "cábala" adı verilen uğur ritüellerine devletin zirvesi de dahil oldu. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, takımın şansını etkilememek ve uğur getirdiğine inandığı kişisel alışkanlıklarını bozmamak adına tarihi finali stadyumda izlemeye gitmeyeceğini, mücadeleyi televizyondan takip edeceğini açıkladı.

METLIFE STADYUMU'NDA DEV RANDEVU

Futbol tarihinin en özel finallerinden biri olmaya aday bu dev randevuda, son Avrupa şampiyonu İspanya ile son dünya şampiyonu Arjantin kozlarını paylaşacak. ABD'nin New Jersey eyaletindeki görkemli MetLife Stadyumu'nda oynanacak mücadelede, tüm dünyanın gözü bir kez daha kariyerinin son büyük turnuvasında tarih yazmak isteyen Lionel Messi ve öğrencilerinin üzerinde olacak.