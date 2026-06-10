2026 Dünya Kupası'nda Kanada-Bosna Hersek maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası'nda B grubunda heyecan dorukta. Birbirine denk güçlerin birleştiği grupta her karşılaşmanın nefes kesmesi beklenirken, zorlu grup maçları öncesi Kanada ve Bosna Hersek'ten bilgilendirmeler haberimizde...

TORONTO'DA BOSNA HERSEK RÜZGÂRI! DÜNYA KUPASI HEYECANI SOKAKLARA TAŞTI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Bosna Hersek Milli Takımı, Toronto'da taraftarlarının yoğun desteğiyle karşılaşıyor. Yüzlerce Bosnalı futbolsever, takımlarını antrenmanlardan maç gününe kadar yalnız bırakmıyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuva atmosferi yavaş yavaş hissedilmeye başlarken, Kanada'nın Toronto kentinde Bosna Hersek taraftarları adeta şehrin havasını değiştirdi.

Ülkede yaşayan ya da açılış karşılaşmaları için Kanada'ya gelen yüzlerce Bosna Hersek taraftarı, bayraklar, formalar ve tezahüratlarla milli takımlarına destek veriyor. Taraftarlar, Bosna Hersek Milli Takımı'nın antrenman yaptığı tesislere her gün akın ederken, araçlarını da ülke bayraklarıyla süsleyerek renkli görüntüler oluşturuyor.

Bosnalı futbolseverler, takım otobüsünü tesis girişinde ve çıkışında karşılayarak oyunculara moral veriyor. Turnuva boyunca milli takımın yanında olmaya kararlı olan taraftarlar, Toronto'da adeta küçük bir Bosna Hersek atmosferi oluşturdu.

EV SAHİBİ KANADA TARİH YAZMAK İSTİYOR

Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ise Dünya Kupası'nda tarihinin en başarılı performansını ortaya koymayı hedefliyor.

1986 ve 2022'nin ardından üçüncü kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Kanada, ev sahibi avantajını kullanarak ilk kez eleme turlarına yükselmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Jesse Marsch yönetimindeki ekip, genç ve yetenekli kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dünya Kupası'nın başlamasına kısa süre kala hem Bosna Hersek hem de Kanada cephesinde heyecan giderek artarken, Toronto'daki taraftar görüntüleri turnuvanın renkli atmosferinin ilk işaretleri olarak öne çıkıyor.

KANADA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace)

Defans: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough)

Orta saha: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto)

Forvet: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG)

BOSNA HERSEK'TEN TARİHİ BAŞARI

Teknik direktör Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna Hersek, Avrupa Elemeleri ve play-off aşamasındaki başarılı performansıyla tarihindeki ikinci Dünya Kupası bileti aldı.

Elemelerde H Grubu'nu 17 puanla ikinci sırada tamamlayan Balkan temsilcisi, sekiz maçta yalnızca bir kez mağlup oldu. Savunma disiplini ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken Bosna Hersek, play-off turunda ise unutulmaz sonuçlara imza attı.

Yarı finalde Galler'i penaltılarla saf dışı bırakan Bosna Hersek, finalde karşılaştığı İtalya'yı da penaltı atışları sonucunda eleyerek Dünya Kupası vizesi aldı. Bu sonuç aynı zamanda İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası dışında kalmasına neden oldu.

BOSNA HERSEK'İN 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo

Savunma: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), ⁠Nihad Mujakic (Partizan), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Orta saha: Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan ‌Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), ‌Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir ​Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Forvet: Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke)

B GRUBU

12 Haziran | Kanada - Bosna Hersek | TSİ 22.00

13 Haziran | Katar - İsviçre | TSİ 22.00

18 Haziran | İsviçre - Bosna Hersek | TSİ 22.00

19 Haziran | Kanada - Katar | TSİ 01.00

24 Haziran | İsviçre - Kanada | TSİ 22.00

24 Haziran | Bosna Hersek - Katar | TSİ 22.00

MAÇ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Dünay kupası B grubu karşılaşmasında Kanada ile Bosna Hersek karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamlarken, taraftarlar yayın için araştırmalarda bulundu. Bu zorlu mücadele 12 Haziran Cuma akşamı saat 22:00 sıralarında TRT 1/Tabii ortak yayınından verilecek.