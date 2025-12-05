FIFA tarafından organize edilen Dünya Kupası, tüm spor organizasyonları içerisinde yayılım ve etki alanı ile olimpiyatlardan sonra gelen en büyük turnuva olarak görülmektedir. Eleme aşamalarıyla Dünya Kupası için mücadele eden 190'dan fazla ülke mevcuttur. 2026 FIFA Dünya Kupasında ilk kez uygulanacak formatla katılımcı sayısı 48 ülke olarak belirlenmiştir. Katılımcılar kıtasal konferanslarının mevcut kontenjanlarına ek olarak konfederasyonlar kupası play-offlarından gelecek iki takım eklenmesiyle nihai halini almaktadır. Kupaya ev sahipliği yapacak 3 takım ise direkt katılım hakkı yeni formatın ilk katılımcıları olmuştur.

2026 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılan ülkeler hangileri?

2026 FIFA Dünya Kupası rotasını Kuzey Amerika'ya yönlendirmiştir. ABD, Meksika ve Kanada kupaya ev sahibi olma hakkı kazanmıştır. Dünya Kupası tarihi için milat kabul edilebilecek birçok ilkin bu turnuvada yaşanması beklenmektedir. Turnuvada maçlar 3 farklı ülkede oynanmasının yanı sıra Kuzey Amerika kıtasında devasa bir yayılım alanını kapsamaktadır.

Kanada, ABD ve Meksika'nın yüz ölçümleri göz önünde bulundurulduğunda 2026 Dünya Kupası coğrafi olarak en geniş sınırlarına ulaşan futbol organizasyonu olma özelliğine sahiptir. Ev sahibi ülkeler yoğun çalışmalar sonucunda bu hakkı elde etmiştir. Yeni formatın sorumluluğunu ödüllendiren uygulamalardan birisi ise geleneksel olarak verilen "ev sahibine direkt katılım hakkı" olmaktadır. Kanada, ABD ve Meksika milli futbol takımlarının elemelerde mücadele etmeden turnuvada yer alması belirlenmiştir. Üç ülke bu konuda farklı heyecanlara sahiptir.

2026 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılan ülkelerin turnuva hikayeleri

Meksika

Meksika ev sahibi ülkeler arasında FIFA Dünya Kupası'yla geleneksel bağları en yüksek olan ülke konumundadır. Meksika turnuvada tam 17 kez mücadele etme hakkı kazanmıştır ve en fazla yer alan ülkeler arasında yer alır. Ayrıca 1970 ve 1986 yıllarında da turnuvaya ev sahipliği yapmıştır. 2026 Dünya Kupası Meksika'nın 3. kez ev sahipliğine sahne olacaktır.

Meksika'nın birçok başarısıyla anılmasının yanı sıra 1986 yılındaki ikonik "Meksika Dalgası"nın doğuşu futbol literatüründe tutku ve yaratıcılığın önemli örneklerinden birisidir. Meksika taraftarı, futbol kültürü ve turnuva geçmişiyle ev sahibi kontenjan hakkını en verimli kullanacak ülkelerden birisi olarak görülmektedir.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri)

ABD turnuvada yer alacak ülkeler arasında stadyum ve ulaşım altyapısı ile öne çıkmaktadır. ABD Dünya Kupası tarihinde 1930 Dünya Kupası'na katılan ülkelerden birisi olmasıyla öne çıkmaktadır. Dünya Kupası'nın en köklü ülkelerinden birisidir.

ABD geleneksel olarak istikrarsız bir katılım gösterse de 1990 Dünya Kupası'ndan itibaren 2018 Dünya Kupası haricinde her turnuvaya katılım başarısı elde etmiştir. ABD katıldığı turnuvalarda sporda kazanma favorisi olmasa dahi turnuvada heyecan yaratan başarılar elde edenlere verilen bir unvan olan "Dark Horse" ile ifade edilebilmektedir. Ayrıca ABD 1994 Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmıştır.

Kanada

Kanada ev sahipliği yapan ülkeler arasında Dünya Kupası hikayesi en kısıtlı ülke konumundadır. Kanada daha önce turnuvaya ilk kez katılım sağladığı 1986 Meksika Dünya Kupası'ndan sonra uzun bir süre katılım başarısı elde edememiştir. 2022 Katar Dünya Kupası ile ise hasretine son vermiştir.

Kanada için bu turnuvaya ev sahipliği yapmak ülke futbolu açısında son derece önemlidir. Tarihinde sadece 2 kez yer alabildiği turnuvada üst üste ikinci kez yer alarak sürdürülebilir ve kalıcı bir futbol anlayışının yerleşmesi öncelikli hedefleridir.