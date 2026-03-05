Burak Yılmaz'dan olay sözler! Oruç tepkisi, ofsayt isyanı ve kahreden tezahürat...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Gaziantep FK sahadan 4-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen teknik direktör Burak Yılmaz, hakem yönetiminden fikstüre, taraftar tepkisinden şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda çok tartışılacak ifadelere imza attı.

"BEN ARTIK OFSAYTI BİLMİYORUM!"

Fenerbahçe'nin bulduğu ikinci golde yoğun bir şekilde ofsayt itirazında bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Burak Yılmaz, kırılma anının o gol olduğunu vurguladı. Hakemlerle ilgili konuşmaktan çekindiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci golde ofsayt bekledik. 2-0 oldu ve ondan sonra takım olarak kırıldık. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü hemen bana ceza veriyorlar. Önceden bilmiyordum, artık hiç bilmiyorum ne diyeyim ya hayırlısı... Ben artık ofsaytı bilmiyorum."

"FENERBAHÇE KUPANIN FAVORİSİ OLMAK ZORUNDA"

Sarı-Lacivertli rakibinin maça ne kadar motive çıktığına da değinen genç çalıştırıcı, Süper Lig'deki zirve yarışına atıfta bulunarak; "Galatasaray ligde 4 puan önde, Fenerbahçe bu yüzden kupanın en büyük favorisi olmak zorunda. Biz bunu bilerek sahaya çıktık. Çok üzüntülüyüm ama oyuncularımın canı sağ olsun." şeklinde konuştu.

TFF'YE 'ORUÇ' VE 'MAÇ SAATİ' TEPKİSİ!

Ramazan ayında uygulanan fikstür programına da sert çıkan Burak Yılmaz, Pazar günü oynayacakları lig maçının saatini eleştirdi. Oyuncularının durumuna dikkat çeken Yılmaz, "Pazar günü 13.30'da oynuyoruz. 13.30'da maç ne kadar doğru? Hepimiz orucuz... Bunu da düşünmüşlerdir umarım." diyerek yetkililere sitem etti.

TARAFTARIN O SÖZÜ BURAK YILMAZ'I YIKTI!

Basın toplantısının en dramatik anı ise Burak Yılmaz'ın kendi taraftarına yönelik kırgınlığını dile getirdiği anlar oldu. 4-0'lık mağlubiyet sırasında tribünlerden yükselen tepkilere çok üzüldüğünü gizleyemeyen başarılı teknik adam, "Taraftarlarımız maç içinde bana 'Burası babanın çiftliği değil' dedi. O söze gerçekten çok üzüldüm." diyerek sözlerini noktaladı.