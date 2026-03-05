SPOR

SON DAKİKA | 2026 Dünya Kupası'nda tarihi kriz! İran turnuvadan men mi ediliyor? İşte FIFA'nın masasındaki şok planlar...

Asya Elemeleri'ni zirvede tamamlayarak 2026 FIFA Dünya Kupası biletini cebine koyan İran Milli Takımı'nda büyük bir şok yaşanıyor! Turnuvanın ev sahibi ABD ve bölgedeki gerilimlerin odağındaki İsrail ile tırmanan askeri ve diplomatik krizler, Asya devinin tarihi organizasyondan men edilme ihtimalini yüksek sesle gündeme getirdi. Olası bir ABD - İran eşleşmesinin güvenlik kabusuna dönüşme ihtimali masadayken, gözler FIFA'nın vereceği o tarihi karara çevrildi! İşte turnuvayı sarsacak senaryolar...

Emre Şen

11 Haziran'da başlayacak ve 48 takımlı yeni formatıyla tarihin en büyük organizasyonu olmaya hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası, küresel krizlerin gölgesinde start almaya hazırlanıyor. Asya Elemeleri'nde fırtına gibi eserek doğrudan katılım hakkı elde eden ve dünya sıralamasında 20. basamakta yer alan İran Milli Takımı, yeşil sahada kazandığı bileti siyasi masada kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Geçtiğimiz Aralık ayında Washington'da gerçekleştirilen kura çekiminde ikinci torbadan katılarak Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G Grubu'na düşen Asya'nın güçlü temsilcisi için sportif başarıdan çok, ABD ile tırmanan askeri ve diplomatik kriz konuşuluyor.

GÜVENLİK KABUSU: YA ABD İLE EŞLEŞİRLERSE?

Turnuva öncesi organizatörlerin ve FIFA'nın uykularını kaçıran en büyük senaryoların başında, turnuvanın ev sahibi ABD ile İran'ın olası bir eşleşmesi geliyor.

Mevcut formata ve fikstüre göre; her iki takımın da kendi gruplarını ikinci sırada tamamlaması halinde Son 16 turunda bir ABD-İran eşleşmesi yaşanacak. Diplomatik ilişkilerin kopma noktasına geldiği iki ülkenin milli takımlarının ABD topraklarında karşı karşıya gelme ihtimali, aşılması güç bir güvenlik ve vize kabusu olarak değerlendiriliyor.

FIFA'NIN YETKİSİ GENİŞ: MASADAKİ SENARYOLAR NELER?

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj'ın da devlet televizyonunda "Belirsizlik var" diyerek itiraf ettiği bu krizde, FIFA'nın talimatları çok açık. Dünya Kupası talimatının 6.7 maddesi gereğince, bir takımın turnuvadan ihraç edilmesi veya çekilmesi durumunda tüm karar yetkisi tamamen FIFA'nın elinde bulunuyor.

Şu an masada üç farklı senaryo konuşuluyor:

Diplomatik Çözüm: FIFA ve ev sahibi ABD'nin devreye girmesiyle vize ve güvenlik protokolleri esnetilerek İran'ın turnuvada yer alması sağlanacak.

Play-Off Formülü: İran'ın çekilmesi veya men edilmesi durumunda Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) içinde acil bir play-off turnuvası düzenlenerek yeni bir ülke belirlenecek.

Tarihi İhraç Kararı: Vize engelleri aşılamaz ve güvenlik zafiyeti doğarsa, FIFA zor bir karar alarak İran'ı turnuva dışı bırakacak.

Futbol tarihinde siyasetin sporu vurduğu; 1992'de savaş nedeniyle Yugoslavya'nın, 2022'de ise Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'nın uluslararası arenadan men edildiği benzer örnekler, İran'ın akıbeti için de kritik emsaller olarak görülüyor.

