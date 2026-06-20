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2026 YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2026 YKS maratonu başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, sınavların ardından gözlerini ÖSYM’nin yapacağı açıklamalara çevirdi. Özellikle "YKS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorusu sınav çıkışında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte merak edilenler..

2026 YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM tarafından 2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz erişime açılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, soru kitapçıkları ile temel soru ve cevap anahtarlarının sınavın son oturumu olan YDT'nin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

2025 YILINDA SORULAR SAAT KAÇTA AÇIKLANMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl TYT oturumu 21 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran'da gerçekleştirilmişti. ÖSYM, sınavın son oturumu olan YDT'nin tamamlanmasının ardından aynı gün öğleden sonra YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımlamıştı.

Bu nedenle 2026 yılında da benzer bir takvimin izlenmesi ve YDT oturumunun sona ermesinin ardından soru ve cevapların adayların erişimine açılması bekleniyor.

2026 YDT OTURUMU SAAT KAÇTA BİTECEK?

2026 YKS takvimine göre Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. ÖSYM'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarını bu saatten sonra yayımlaması öngörülüyor.

YKS CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden PDF formatında erişim sağlayabilecek. ÖSYM genellikle her oturum için temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını ayrı ayrı yayımlıyor.

Adaylar, yayımlanan cevap anahtarları sayesinde sınav performanslarını değerlendirme ve yaklaşık net sayılarını hesaplama imkanı bulacak.

2026 YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? 1

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ilan edilen 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Adaylar; TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar üniversite tercihlerini belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.

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