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Vakıf üniversitelerinin ücretleri gündem olmuştu! YÖK harekete geçti: "Yüzde 25'i geçmesin"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücreti artış oranının yüzde 25'i geçemeyeceğine ilişkin vakıf üniversitelerine uyarıda bulunuldu. Konuyla ilgili YÖK Başkanı Özvar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vakıf üniversitelerinin ücretleri gündem olmuştu! YÖK harekete geçti: "Yüzde 25'i geçmesin"

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, kurumların 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücreti artış oranının, yüzde 25'i geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği anımsatıldı.

Vakıf üniversitelerinin ücretleri gündem olmuştu! YÖK harekete geçti: "Yüzde 25 i geçmesin" 1

YÖK'TEN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ÜCRET ARTIŞI UYARISI

Yazıda, "Başkanlığımıza ulaşan çok sayıdaki CİMER ihbarlarında, söz konusu Genel Kurul Kararı ile Usul ve Esaslar kapsamında işlem tesis edilmediği, belirlenen oranın üzerinde ücret artışı yapıldığı, öğrenim ücretlerinin resmi internet sayfasında yayımlanmadığı şikayetlerine yer verilmektedir. İlgi yazıda bildirilen Genel Kurul Kararı ile Usul ve Esaslar çerçevesinde ivedi işlem tesis edilmesi ve öğrenci mağduriyetlerine yol açılmaması hususunda gereğini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Vakıf üniversitelerinin ücretleri gündem olmuştu! YÖK harekete geçti: "Yüzde 25 i geçmesin" 2

'SÜRECİ TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

YÖK Başkanı Özvar, sanal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vakıf yükseköğretim kurumlarımızda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve 1. sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artış oranını yüzde 25 ile sınırlandırmıştık.

Ancak bu oranın üzerinde artış yapıldığına ve öğrenim ücretlerinin resmî internet sayfalarında ilan edilmediğine ilişkin Başkanlığımıza çok sayıda şikâyet ulaştı. Bu nedenle tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına yeniden yazı göndererek belirlediğimiz usul ve esaslara eksiksiz uyulmasını, ücret artışlarının yüzde 25'i aşmamasını ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini istedik. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

31 Temmuz 2026
31 Temmuz 2026

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
YÖK üniversite
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