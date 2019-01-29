TREND

2030'dan geldi, anlattıkları olay yarattı: Yeni bir ülke kurulacak

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 29.01.2019 09:34 | Son Güncelleme

Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Noah isimli genç, açtığı sosyal medya hesabından gelecek yıllarda yaşanacağını iddia ettiği olayları anlatıyor. Hesabından videolar ve görüntüler paylaşan Noah isimli gencin özellikle İngiltere ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.

İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını öne süren Noah, Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir çatı altında toplanacağını söyledi. Noah, İngiltere'nin bu yapılanmadan sonra aynı çatı altında toplandığı ülkelerle yeni oluşturulacak para birimini kullanacağını iddia etti. Ayrıca gelecekte insanların beynine çip takılacağını da söyleyen Noah, bu çipin beyin fonksiyonlarını artıracağını söyledi. İşte detaylar...

Zaman Yolcusu 2030 yılını anlattı

2030 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusu Noah'ın yeni açıklamaları şaşırttı.
Noah şu günlerde Brexit sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan İngiltere ve Avrupa ile ilgili konuştu.
Noah'ın iddialarına göre İngiltere 2030 yılına kadar son derece şoke edici birtakım olaylarla yüzleşecek.
Noah, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacağını duyuran İngiltere'nin 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını öne sürdü.
Noah, İngiltere'nin gelecekte kurulan Avrupa Süper Devleti'nin bir parçası olacağını söyledi.
Noah, Avrupa Süper Devleti'ni, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin oluşturduğu tek bir devlet olarak niteledi.
Buna göre 2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni oluşturacak.
Avrupa Birliği'nin tek bir devlet olmasının ardından birçok ülke bu trende ayak uyduracak ve devletleri birleştirme kararı alacak.
Avrupa Birleşik Devletleri avro ve sterlin kullanımını bırakarak yeni ortak bir para birimi kullanmaya başlayacak.
Noah'ın bir diğer iddiası ise küresel ısınma ile ilgili.
Noah'a göre küresel ısınma sebebiyle en büyük zararı görecek ülkelerden birisi İngiltere olacak.
İngilizler ayrıca yakın gelecekte özel bir çip kullanmaya başlayacak ve bu çip beyin fonksiyonlarını artıracak.
Noah'ın açıklamaları son derece ilgi çekici olsa da videoyu izleyen birçok kişi, iddiaları yeterince inandırıcı bulmadı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zaman yolcusu ingiltere

En Çok Okunan Trend Haberler

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Kanınız donacak! Suriyeli genç kadını ormanda bu halde buldular

Kanınız donacak! Suriyeli genç kadını ormanda bu halde buldular

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Bu halde bulundu... Korkunç!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İki kadın yasağı deldi!

İki kadın yasağı deldi!

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

Singapur'da HIV taşıyan 14 bin 200 kişinin bilgileri çalındı

Dünyayı karıştıran Amerikalı!

Brezilya kıyameti yaşadı! 58 ölü, 300 kayıp

58 ölü, 300 kayıp! Onlarca köy haritadan silindi

Rus Tu-22M3 uçağının düşme anının görüntüleri yayınlandı

Süpersonik bombardıman uçağı herkesi şaşırttı

Türk kızı Rusya'da dünya rekoru kırdı

Türk kızı Rusya'da dünya rekoru kırdı

İkinci kattan düşen bebeği tek eliyle yakaladı!

İkinci kattan düşen bebeği tek eliyle yakaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.