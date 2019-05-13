2030'dan geldiğini iddia eden adam o maddeyi gösterdi!

Noah bu kez yanında getirdiğini iddia ettiği siyah maddeyi gösterdi.

'2030'dan geldim' demişti! Bu maddeyi gösterdi

2030'dan geldiğini öne süren zaman yolcusu Noah zaman zaman gelecekte yaşanacağını söylediği çeşitli iddialarını dile getiriyor.

Zaman yolcusu Noah, gelecekten getirdiğini söylediği jel biçiminde siyah bir nesneyi tanıttı.

Zaman yolcusu, nanoteknoloji olarak tanımladığı ve milyarlarca mikroskobik boyuttaki robotun ürettiğini söylediği jel biçimindeki siyah maddenin insanlara şifa dağıttığını ve üretim faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü.

Maddenin yalnızca 6G internet sinyalleri ile işe yarar hale geldiğini belirten zaman yolcusu Noah bu sebeple maddenin etkin hale gelemediğini ifade etti.

Maddenin yalnızca 6G internet sinyalleri ile işe yarar hale geldiğini belirten zaman yolcusu Noah bu sebeple maddenin etkin hale gelemediğini ifade etti.

Maddenin insan bedeninde ıslak bir his yaratmadığını belirten zaman yolcusunun gösterdiği teknolojiyi çok sayıda kişi inandırıcı bulmadı.

Çok sayıda kullanıcı nanoteknoloji olarak tanımlanan maddenin aslında slime olduğunu iddia etti.

Zaman yolcusu Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti.

Noah 2019 yılının ilk aylarında dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacağını ve ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını söylemişti.

Noah'ın iddiaları doğru çıktı ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en soğuk kış mevsimini yaşadı.

Dünyanın birçok noktasında son birkaç aydır bildirilen UFO ihbarları da dikkatleri tekrar zaman yolcusuna çevirdi.

Sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında konuşma yapan zaman yolcusu Naoh'ın bazı iddiaları ise şu şekilde:

Gelecekte Kanada, ABD ve Meksika tek bir devlet çatısı altında birleşecek.

Küresel ısınma sebebiyle Kanada'nın iklimi daha ılık bir hal alacak ve yerleşim kuzey bölgelere kadar uzanacak.

2030 itibariyle Kanada'da yaşayan halkın büyük çoğunluğu Toronto, Montreal, Vancouver ve Calgary'de yaşayacak.

Bu dört şehir süper kent olarak adlandırılacak ve son derece yüksek teknoloji ile donatılacak.

Gelecekte Kanada'nın da içerisinde bulunduğu çok sayıda ülke ortak para birimi kullanacak.

Kanada'da yaşayan kişilere sağ ele takılacak bir çip teknolojisi sunulacak bu sayede kişisel verilere iletişim kolaylaşacak.

Sağ ele takılacak çip teknolojisinin yanı sıra Kanada'da yaşayan beyin çipi imkanına da sahip olacak ve bu sayede beyin fonksiyonları normalin 6 katı daha aktif çalışacak.

Haziran 2019'da yürüme engeli olan insanları yürütebilecek bir çip teknolojisi hayata geçirilecek.

Ocak 2020'de A1 Machidan adlı insansı robot üretilecek ve bu robota karşı dünya çapında büyük protestolar düzenlenecek.

3 Kasım 2020'de ABD Başkanı Donald Trump tekrar başkan seçilecek.

Ağustos 2028'de uzaylılar ve zaman makinesi kamuoyuna duyurulacak.

2028'de uzaylılar Dünya'ya gelecek ve Kanada Başbakanı ile görüşecek.

Kasım 2028'de Martin Kuther King'in torunu Yolanda Renee King 20 yaşında ABD Başkanı seçilecek.

2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.

Şubat 2029'da The One adı verilen çip insanlara takılmaya başlayacak ve böylece insanların sağlık durumu ve beyin fonksiyonları sürekli olarak takip edilecek.

İnsan benliği bilgisayara aktarılabilecek ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımları atılmış olacak.

İngiltere 2030 yılına kadar son derece şoke edici birtakım olaylarla yüzleşecek.

İngiltere 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacak.

2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni kuracak.