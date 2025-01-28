2099 yılını işaret etti! İklim değişikliği nedeniyle milyonlarca insanın hayatının sonu gelecek: En fazla ölüme sahip şehirler...

MYNET|DIŞ HABERLER Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndaki bilim insanları 2015 ile 2099 yıllarını kapsayacak bir şekilde gerçekleştirdikleri araştırmada iklim değişikliğine bağlı ölüm oranlarını net bir tabloyla ortaya çıkarttı. Bu araştırmada artan sıcaklıkların Avrupa'da yaklaşık 6 milyon insanın ölümüne neden olabileceğini vurguladı. Araştırmanın iklim değişikliğinin yol açtığı orman yangınları ve tropikal fırtınalar gibi yıkıcı hava olaylarının etkilerini içermediği belirtilirken 6 milyonluk oranda artış söz konusu olabileceği de ifade edildi.

Ekip, artan sıcaklıkların insanların soğuktan ölmesini durduracağını kabul etse de, genel olarak sıcaktan kaynaklanan ölümlerdeki artışın soğuktan kaynaklanan ölümlerin azalmasından daha fazla olacağı düşünülüyor. Yeni çalışma günlük ortalama sıcaklığa odaklanıyor ve aşırı gece sıcaklıkları ve nem koşulları gibi tahmini ölüm sayısını değiştirebilecek belirli hava olaylarını hesaba katmıyor

TEK TEK ŞEHİRLERİ SAYDILAR

Yüzyılın sonuna doğru sıcaklık kaynaklı ölümlerin en fazla Barselona'da görüleceği belirtilirken özellikle Madrid ve Napes bölgeleri vurgulandı. Yüzyılın sonuna kadar sıcaklık kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu Avrupa şehri 246 bin 82 ile Barselona olacak. Barselona'yı 147 bin 738 kişiyle Roma, 147 bin 248 kişiyle Napoli, 129 bin 716 kişiyle Madrid, 110 bin 131 kişiyle Milano ve 87 bin 523 kişiyle Atina takip ediyor.

Öte yandan, Londra, Kopenhag ve Stokholm gibi Britanya Adaları ve İskandinav ülkelerindeki şehirlerin çoğunda ölümlerde 'net bir azalma' görülecek, bu da soğuktan 'kurtulan' insan sayısının sıcaktan ölenlerden fazla olacağı anlamına geliyor.

"ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ"

Araştırmanın baş yazarı Dr. Pierre Masselot, "Sonuçlarımız, hem iklim değişikliğinin azaltılması hem de artan sıcaklığa uyum sağlanması konusunda agresif bir şekilde çaba gösterilmesinin acil ihtiyacını vurguluyor. Bu durum özellikle Akdeniz bölgesinde kritik önem taşıyor; eğer bir şey yapılmazsa sonuçları vahim olabilir. Daha sürdürülebilir bir yol izleyerek yüzyılın sonundan önce milyonlarca ölümün önüne geçebiliriz" dedi.