21-22 Haziran Cumartesi- Pazar otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ücretsiz mi? YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi?

YKS kapsamında, İBB; 21-22 Haziran tarihlerinde toplu taşıma hizmetlerinin öğrenciler ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, ücretsiz ulaşım sınav saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
Ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalanmak isteyen adayların sınav giriş belgesini, görevlilerin ise görevli belgelerini göstermesi yeterli olacak. Bu uygulama, İstanbul kart sistemine entegre tüm toplu taşıma araçlarını kapsıyor.
Ücretsiz ulaşım, aşağıdaki toplu taşıma araçlarını içeriyor:
YKS’ye girecek tüm adaylara başarılar dileriz!
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