21-22 Haziran Cumartesi- Pazar otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ücretsiz mi? YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi?

YKS kapsamında, İBB; 21-22 Haziran tarihlerinde toplu taşıma hizmetlerinin öğrenciler ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını duyurdu.

YKS ADAYLARINA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Açıklamaya göre, ücretsiz ulaşım sınav saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK, HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalanmak isteyen adayların sınav giriş belgesini, görevlilerin ise görevli belgelerini göstermesi yeterli olacak. Bu uygulama, İstanbul kart sistemine entegre tüm toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

HANGİ ARAÇLAR ÜCRETSİZ?

Ücretsiz ulaşım, aşağıdaki toplu taşıma araçlarını içeriyor:

İETT otobüsleri

Özel halk otobüsleri

Metrobüs

Metro

Tramvay

Füniküler

Teleferik

Nostaljik tramvay

Tünel

Şehir hatları vapurları

YKS’ye girecek tüm adaylara başarılar dileriz!