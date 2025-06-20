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21-22 Haziran Cumartesi- Pazar otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ücretsiz mi? YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Yüz binlerce aday, hayallerindeki üniversiteye ulaşmak için sınav salonlarında ter dökecek. Sınav öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) adaylara müjdeli bir haber geldi. 21 Haziran Cumartesi - 22 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

21-22 Haziran Cumartesi- Pazar otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ücretsiz mi? YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi?
Sedef Karatay

YKS kapsamında, İBB; 21-22 Haziran tarihlerinde toplu taşıma hizmetlerinin öğrenciler ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını duyurdu.

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YKS ADAYLARINA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Açıklamaya göre, ücretsiz ulaşım sınav saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

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KİMLER YARARLANABİLECEK, HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalanmak isteyen adayların sınav giriş belgesini, görevlilerin ise görevli belgelerini göstermesi yeterli olacak. Bu uygulama, İstanbul kart sistemine entegre tüm toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

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HANGİ ARAÇLAR ÜCRETSİZ?

Ücretsiz ulaşım, aşağıdaki toplu taşıma araçlarını içeriyor:

  • İETT otobüsleri
  • Özel halk otobüsleri
  • Metrobüs
  • Metro
  • Tramvay
  • Füniküler
  • Teleferik
  • Nostaljik tramvay
  • Tünel
  • Şehir hatları vapurları

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YKS’ye girecek tüm adaylara başarılar dileriz!

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