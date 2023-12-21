21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 21 Aralık Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Arak, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star, Aldatmak gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 21 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları...

21 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Aralık Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (14 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

14 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada Star TV’de ekrana gelen “Sakla Beni” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.









