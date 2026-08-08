Estetiğe 10 milyon lira harcamıştı! Ebru Gündeş'in son hali herkesi şaşırttı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, sahne performansı ve özel hayatının yanı sıra son dönemde geçirdiği estetik operasyonla da adından söz ettiriyor.

51 yaşındaki ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda 10 milyon liraya yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

Ünlü isim konserinde "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" demişti. Gündeş şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

YORUM YAĞDI

Ebru Gündeş'in peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü ismi görenler; 'çok değişmiş', 'bambaşka biri gibi', 'estetik yakışmış' gibi yorumlar yaptılar.