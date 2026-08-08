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Estetiğe 10 milyon lira harcamıştı! Ebru Gündeş'in son hali herkesi şaşırttı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda estetik için kesenin ağzını açmış ve 10 milyon liraya yarım yüz gerdirme ameliyatı olmuştu. 51 yaşındaki Gündeş'in son halini görenler şaştı kaldı.

Estetiğe 10 milyon lira harcamıştı! Ebru Gündeş'in son hali herkesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, sahne performansı ve özel hayatının yanı sıra son dönemde geçirdiği estetik operasyonla da adından söz ettiriyor.

51 yaşındaki ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda 10 milyon liraya yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

Estetiğe 10 milyon lira harcamıştı! Ebru Gündeş in son hali herkesi şaşırttı 1

Ünlü isim konserinde "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" demişti. Gündeş şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Estetiğe 10 milyon lira harcamıştı! Ebru Gündeş in son hali herkesi şaşırttı 2

YORUM YAĞDI
Ebru Gündeş'in peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Estetiğe 10 milyon lira harcamıştı! Ebru Gündeş in son hali herkesi şaşırttı 3

Ünlü ismi görenler; 'çok değişmiş', 'bambaşka biri gibi', 'estetik yakışmış' gibi yorumlar yaptılar.

Estetiğe 10 milyon lira harcamıştı! Ebru Gündeş in son hali herkesi şaşırttı 4

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş
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