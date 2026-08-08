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Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu paylaştı: ''Adalete olan bakışı...''

Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından kızı Derin Beşikçioğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Babasıyla küçüklük fotoğraflarını paylaşan Derin Beşikçioğlu 'Biz yine seninle sahnelerde buluşacağız' ifadelerini kullandı.

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu paylaştı: ''Adalete olan bakışı...''
Öznur Yaslı İkier

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun arasında bulunduğu 40 kişi, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tutuklandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap iddiaları sonrası tutuklanan Erdal Beşikçioğlu için kendisi gibi oyuncu kızı Derin Beşikçioğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Derin Beşikçioğlu, babası ile bebeklik fotoğraflarını paylaşarak 'Biz yine seninle sahnelerde buluşacağız' ifadelerini not düştü. Beşikçioğlu'nun paylaşımının tamamı ise şöyle;

''Erdal Bey babam ;

Sette babama hep böyle seslenirdim. Aramızda küçük bir espriydi.

Öyle bir adam ki benim babam… Bence dünyanın en iyi babası. Aramızda hiç gizli saklımız olmadı. Müthiş bir derttaş, akıl hocası ve en büyük dayanağımdır kendisi.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin Beşikçioğlu paylaştı: Adalete olan bakışı... 1

Çok da komik bir adamdır. Ruhunun bir tarafı hep çocuktur ve bunu görebilen insanlar gerçekten çok şanslıdır. Belki Behzat’tan dolayı onu sert biri olarak düşünüyor olabilirsiniz ama aslında hep tam tersiydi. Adalete olan bakış açısı dışında.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin Beşikçioğlu paylaştı: Adalete olan bakışı... 2

Küçüklüğümden beri tek oyun arkadaşım babam. Hâlâ da öyle. Gerek tiyatroda gerek sette… Artık profesyonel oyun arkadaşlığına terfi ettik.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin Beşikçioğlu paylaştı: Adalete olan bakışı... 3

Biz yine seninle sahnelerde buluşacağız. Daha anlatacak çok hikâyemiz, paylaşacak çok duygumuz var.

Seni seviyorum Erdal Bey babam ve tek oyun arkadaşım.''

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Erdal Beşikçioğlu
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