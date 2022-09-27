21. Filmekimi 7-16 Ekim'de sinemaseverleri ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi 7-16 Ekim'de İstanbul'da sinemaseverlerle yeniden buluşacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen 21. Filmekimi'nin tanıtım toplantısı Soho House İstanbul'da yapıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner, Filmekimi'nin 21'nci kez düzenleniyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gerçekten yirmi bir senedir ekim ayları sayenizde şenleniyor. Bunun ilk başladığı yılı da hatırlıyorum. Hem film festivalini yapan hem de Filmekimi'ni yapar mı diye yola çıkılmıştı. Evet yapar denilmişti. Şu anda Filmekimi'nin bütün gösterileri ve seansları dolu." ifadelerini kullandı.

Paribu CEO’su Yasin Oral da Paribu'nun kripto paralar ile tanınsa da gelecek hedeflerinin çok daha büyük olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunları anlatmak için biraz bunu yapmak istedik. Çünkü teknoloji değişiyor. Her şey değişiyor hayatımızda ve biz değişen teknolojinin gerçekten çok önemli bir noktasında yer alıyoruz. Teknoloji nereye giderse gitsin kültür ve sanat her zaman geçmişle gelecek arasındaki o köprüyü kuracak. Biz buna gönülden inanıyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Filmekimi'ndeki filmlerin sunumunu yaptı.

- Festival kapsamında 50 film gösterilecek

Filmekimi filmleri Beyoğlu'nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinemaevi’nde izlenebilecek.

Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde prömiyerini yapmış, ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturacak.

Venedik Film Festivali'nde yarışan "The Banshees of Inisherin", "Beyaz Gürültü", "Marlowe", "L’Immensità" ve "Usta Bahçıvan" filmleri Filmekimi programında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

"Öğle Güneşinde Yıldızlar", "Yakın", "Sekiz Dağ", "Aİ", "Ayrılma Kararı", "Kutsal Örümcek", "Bebek Servisi", "Cennetten Gelen Çocuk", "Güneş Sonrası", "İncir Ağaçlarının Altında", "Savaş Atı", "Güzel Bir Sabah", "Leyla’nın Kardeşleri", "Mavi Kaftan", "Akdeniz Ateşi", "İşe Yaramazlar" ve "Korsaj" Filmekimi'nde gösterilecek.

Programda ayrıca "R.M.N.", "Kadın Kral", "İyi Şanslar Leo Grande", "Masum", "Kestik!", "Aşkın Ateşi", "Tanrının Unuttuğu Yer" ve Yıldız Kenter belgeseli "Caniko" da yer alıyor.



