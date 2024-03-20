21 Mart’ta Aydın ve Muğla’da 50 bin fidan toprakla buluşacak

21 Mart Perşembe günü Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında buluna Muğla ve Aydın illerinde 12 Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde fidan dikim etkinlikleri yapılacak. Fidan dikim etkinliklerinin yanında ücretsiz fidan dağıtımları da gerçekleştirilecek. Yine hafta kapsamında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda öğrencilere yönelik eğitici ve bilgilendirici programlar da yapılıyor. Muğla merkezde yapılacak fidan dikim etkinliği 21 Mart Perşembe günü saat 14.00 de Düzeyn Mevkiinde gerçekleştirilecek.

