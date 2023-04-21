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21 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Güldür Güldür, Ateş Kuşları, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

21.04.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Survivor, Ateş Kuşları ve Güldür Güldür gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 21 Nisan Ramazan Bayramı 1. gün reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Güldür Güldür, Ateş Kuşları, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

21 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Güldür Güldür, Ateş Kuşları, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 21 Nisan Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. 21 Nisan Cuma gününün reyting sonuçları...

21 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Nisan Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (14 NİSAN) REYTİNG SONUÇLARI

14 Nisan reyting sonuçlarına göre Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Ateş Kuşları”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.

TOTAL

1- Yalı ÇApkını

2- Ateş Kuşları

3- Yalı Çapkını (Özert)

4- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

5- ATV Ana Haber

6- Esra Erol'da

7- Ateş Kuşları

8- Müge Anlı ile Tatlı Sert

9- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

10 - Kızılcık Şerbeti (Özet)

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AB REYTİNG SONUÇLARI
1- Yalı Çapkını

2- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

3- Yalı Çapkını (Özet)

4- Ateş Kuşları

5- Kızılcık Şerbeti (Özet)

6- Müge Anlı ile Tatlı sert

7- Güldür Güldür Show (TKR)

8- ATV Ana Haber

9- Ramazan Sevinci

10- Esra Erol'da

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