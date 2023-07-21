21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Kısmet, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 21 Temmuz Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Hayatımın Neşesi, Kısmet, Üvey Anne, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 21 Temmuz Cuma gününün reyting sonuçları...

21 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Temmuz Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (14 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Hayatımın Neşesi”, 3.sırada Fox TV’de tekrar ekrana “Kısmet” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Hayatımın Neşesi”, 2.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Kısmet” yer aldı.





