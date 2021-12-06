21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 11 Aralık'ta başlayacak

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenecek Uluslararası Piyano Festivali, 11 Aralık'ta başlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, festivalin Türkiye ve Antalya için önemli bir program olduğunu belirtti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle festivale ara verildiğini hatırlatan Böcek, heyecanla beklenen programın, sanatseverlere moral kaynağı olacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen festival kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival, ilk günkü "Piyanonun Efsanesi" olarak bilinen Richard Clayderman konseriyle başlayacak.

Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisinden oluşan Duo Blanc & Noir 14 Aralık'ta, enerjik sahne şovları ve sunum tarzlarıyla Queenz of Piano 15 Aralık'ta, Artun Hoinic şefliğinde ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Özgür Ünaldı 17 Aralık'ta sahne alacak.

Flamenko'nun yıldız ismi Laura De Los Angeles 18 Aralık'ta ve genç piyanist Can Çakmur ise 22 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 24 Aralık'ta Anjelika Akbar konseriyle sona erecek.

