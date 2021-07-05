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21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde " Cemile" oyunu sahnelendi

05.07.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde " Cemile" oyunu sahnelendi

Trabzon'da düzenlenen "21.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, "Cemile" adlı tiyatro oyunu sahneye koyuldu.

Oyun, Ortahisar ilçesinde bulunan Haluk Ongan Sahnesi'nin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Özbekistan'dan Berdakh Karakalpak Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosunca sahnelenen oyunun yönetmenliğini Markhabay Usenov yaptı.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Cemile" adlı romanından uyarlanan oyun, hayat dolu güzel bir kadının, İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçen hikayesini anlatıyor.

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