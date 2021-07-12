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21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde "Oz Büyücüsü" oyunu sahnelendi

12.07.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde "Oz Büyücüsü" oyunu sahnelendi

Trabzon'da düzenlenen "21.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, "Oz Büyücüsü" adlı tiyatro oyunu sahneye koyuldu.

Çocuk oyunu, Ortahisar ilçesinde bulunan Haluk Ongan Sahnesi'nin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde, minik tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Ebeveynleriyle birlikte oyuna gelen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Trabzon Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Lyman Frank Baum'un yazdığı, Özlem Saraç'ın uyarladığı ve Muzaffer Kırıkkalp'ın yönettiği tek perdelik "Oz Büyücüsü" adlı oyunun dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Deniz Göl, ışığı Nihat Bahar, müziği Yusuf Yalçın, koreografisini de Didem Atasoy yaptı.

Tek perdelik oyunda, büyük bir fırtına sonrası bilmediği bir diyara sürüklenen Doroti'nin, yeniden evine dönerken yaşadıkları anlatılıyor.

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