21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası C3'teki ikinci maçında İsviçre'yi 6-4 yenerek finale çıktı.

21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3; Türkiye, Litvanya ve İsviçre'nin katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Turnuvada mücadele eden milli takım, şampiyonanın ikinci maçında İsviçre ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Cantemiz Derya'nın 2, İlayda Taşkıran, Gülcan Paksoy, Sudenur Kurt ve Zeliha Kendir'in birer golüyle rakibini 6-4 mağlup etti.

Şampiyonadaki iki maçını da kazanan Türkiye, yarın oynanacak Litvanya-İsviçre maçının galibiyle 30 Temmuz Cumartesi günü final maçına çıkacak.

