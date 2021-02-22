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21 yaşındaki genci ailesi yatağında ölü buldu

22.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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21 yaşındaki genci ailesi yatağında ölü buldu

Denizli’de 21 yaşındaki genci ailesi yatağında ölü buldu.

Denizli’de 21 yaşındaki genci ailesi yatağında ölü buldu. Gencin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek
Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Tunalıoğlu (21) isimli genci sabah saatlerinde aile üyeleri yatağında hareketsiz halde buldu. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri evde ve Tunalıoğlu’nun odasında inceleme yaptı. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Tunalıoğlu’nun cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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