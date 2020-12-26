21 Yıl sonra tapularını alıyorlar

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 1998 yılında yapılan Afet Konutlarında 21 yıldır yaşanan tapu sorunu çözdüklerini bugün itibariyle Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde atılan son imzalarla birlikte Afet konutları sakinleri önümüzdeki günlerde tapularına kavuşacaklarını söyledi.

Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 afet konutunun tapu sorunu 21 yıl sonra çözüme kavuştu. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Afet Konutu sakinlerinde göreve geldiğimiz gün tapularını alacakları yönünde verdiğimiz sözü tuttuklarını söyledi.

Tepeköy Mahalle muhtarı Turan Özmen’nin bu işte büyük emekleri olduğunu ifade eden Tekin, “Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 afet konutunun tapu sorunu çözülemiyordu. Biz göreve gelirken mahalle sakinlerine tapu sorunu çözecekleri yönünde söz vermiştik. 10 bloktaki 150 konutun tapu sorununu hem Belediyemizi, hem de afet konutları sakinlerini mağdur etmeyecek şekilde çözmek için gerekli çalışmalara başladık. Yapılan görüşmeler ve uğraşlar sonucunda bugün itibaren Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde atılan son imzalarla birlikte Afet konutları sakinleri artık tapu sahibi oldular. İnşallah önümüzdeki günlerde mahalle sakinlerini tapuları tapularını dağıtacağız. 21 yıllık sorunu çözmek bize nasip oldu. Burada Muhtarımız Turan Özmen’in de büyük emekleri var. Belediye birlikte özverili bir çalışma örneği sergiledi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Tapular başta Afet Konutları sakinlerine ve İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Tepeköy Mahalle Muhtarı Turan Özmen’de, Belediye Belediye Nuri Tekin’e gayretleri ve çapasında dolayı mahalle adına çok teşekkür ettiklerini belirterek, “Başkanımız bizlere tapularınızı alacağına yönünde söz vermişti. Bu 21 yıllık bir sorundu. Başkanımız sözünü tuttu ve bugün son imzalar atıldı. Artık Afet konutları sakinleri 21 yıl sonra tapularına kavuştular. Alaplı’mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

