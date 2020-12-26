YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. 21 Yıl sonra tapularını alıyorlar

21 Yıl sonra tapularını alıyorlar

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.12.2020 10:33 | Son Güncelleme

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 1998 yılında yapılan Afet Konutlarında 21 yıldır yaşanan tapu sorunu çözdüklerini bugün itibariyle Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde atılan son imzalarla birlikte Afet konutları sakinleri önümüzdeki günlerde tapularına kavuşacaklarını söyledi.Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 afet konutunun tapu sorunu 21 yıl sonra çözüme kavuştu.

21 Yıl sonra tapularını alıyorlar

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 1998 yılında yapılan Afet Konutlarında 21 yıldır yaşanan tapu sorunu çözdüklerini bugün itibariyle Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde atılan son imzalarla birlikte Afet konutları sakinleri önümüzdeki günlerde tapularına kavuşacaklarını söyledi.
Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 afet konutunun tapu sorunu 21 yıl sonra çözüme kavuştu. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Afet Konutu sakinlerinde göreve geldiğimiz gün tapularını alacakları yönünde verdiğimiz sözü tuttuklarını söyledi.
Tepeköy Mahalle muhtarı Turan Özmen’nin bu işte büyük emekleri olduğunu ifade eden Tekin, “Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 afet konutunun tapu sorunu çözülemiyordu. Biz göreve gelirken mahalle sakinlerine tapu sorunu çözecekleri yönünde söz vermiştik. 10 bloktaki 150 konutun tapu sorununu hem Belediyemizi, hem de afet konutları sakinlerini mağdur etmeyecek şekilde çözmek için gerekli çalışmalara başladık. Yapılan görüşmeler ve uğraşlar sonucunda bugün itibaren Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde atılan son imzalarla birlikte Afet konutları sakinleri artık tapu sahibi oldular. İnşallah önümüzdeki günlerde mahalle sakinlerini tapuları tapularını dağıtacağız. 21 yıllık sorunu çözmek bize nasip oldu. Burada Muhtarımız Turan Özmen’in de büyük emekleri var. Belediye birlikte özverili bir çalışma örneği sergiledi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Tapular başta Afet Konutları sakinlerine ve İlçemize hayırlı olsun” dedi.
Tepeköy Mahalle Muhtarı Turan Özmen’de, Belediye Belediye Nuri Tekin’e gayretleri ve çapasında dolayı mahalle adına çok teşekkür ettiklerini belirterek, “Başkanımız bizlere tapularınızı alacağına yönünde söz vermişti. Bu 21 yıllık bir sorundu. Başkanımız sözünü tuttu ve bugün son imzalar atıldı. Artık Afet konutları sakinleri 21 yıl sonra tapularına kavuştular. Alaplı’mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

Zonguldak Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:11
Öğle
12:58
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
19:03

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Zafer Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.