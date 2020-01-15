215 Pound ve bir çanta topla transfer edilen Gedson Fernandes, Tottenham'da

İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre, Fernandes'in 1,5 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtildi. İngiliz basını ise satın alma opsiyonunun 56 milyon Pound olduğu yazdı.
Benfica, Gedson Fernandes'i küçük bir çocukken 215 Pound (1650 TL) ve bir çanta top karşılığında altyapısına transfer etmişti. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi ise 87.5 milyon Pound...
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