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  4. 215 Pound ve bir çanta topla transfer edilen Gedson Fernandes, Tottenham'da

215 Pound ve bir çanta topla transfer edilen Gedson Fernandes, Tottenham'da

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Tottenham, Benfica'dan orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladı. Fernandes, Benfica'ya sadece 215 pound (1650 TL) ve bir çanta top karşılığında transfer olmuştu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre, Fernandes'in 1,5 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtildi. İngiliz basını ise satın alma opsiyonunun 56 milyon Pound olduğu yazdı.

215 POUND VE BİR ÇANTA TOP KARŞILIĞI TRANSFER OLMUŞTU

Benfica, Gedson Fernandes'i küçük bir çocukken 215 Pound (1650 TL) ve bir çanta top karşılığında altyapısına transfer etmişti. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi ise 87.5 milyon Pound...

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Anahtar Kelimeler:
Gedson Fernandes Tottenham Benfica

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